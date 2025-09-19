Atento Richard Ríos; todo listo para el debut de José Mourinho con el Benfica

José Mourinho afronta este fin de semana su primera prueba como nuevo entrenador del Benfica con un enfrentamiento aparentemente fácil contra el AVS, que va penúltimo en la clasificación de la Liga de Portugal.

Las 'águilas', que todavía tienen un partido pendiente, van cuartas en la tabla con 10 puntos, y podrían aspirar a un segundo lugar si pincharan en esta jornada el Sporting y el Moreirense, segundo y tercero en la tabla, empatados con 12 puntos.

De cara al partido de este fin de semana, Mourinho, presentado este jueves como el nuevo técnico encarnado para las próximas dos temporadas, recordó que no puede cambiar "todo al mismo tiempo", tras la derrota del martes en la Liga de Campeones contra el Qarabag de Azerbayán, que motivó el despido de su predecesor en el banquillo, Bruno Lage.

Y añadió: "Tenemos que entrar en el campo sabiendo que no somos solo 11, que somos muchos millones y pensar en ellos. Desde el punto de vista táctico, voy a meter el dedito, pero muy controlado, no quiero desvirtuar la esencia, y no soy capaz de cambiar mucho. Y con toda honestidad, muchas cosas fueron bien hechas por mi antecesor".

Lo que se tiene en la Liga de Portugal

Por su parte, el Oporto (con 15 puntos y solo victorias) intentará afianzar su liderato en la sexta jornada en su duelo de este viernes contra el Rio Ave (15º, con 3 puntos).

El brasileño William Gomes, exjugador del São Paulo y recuperado de una lesión hace una semana, es una elección probable para Francesco Farioli, así como los españoles Samu Aghehowa y Borja Sainz.

El argentino Nehuén Pérez, ex del Atlético de Madrid y del Udinese, continúa en recuperación tras haber sido operado de una rotura del tendón de Aquiles, mientras que Luuk de Jong, antiguo jugador del FC Barcelona y del Sevilla, que se lesionó la rodilla hace dos semanas, seguía el miércoles en tratamiento.

Ya el lunes, el Sporting del colombiano Luis Suárez, se batirá al Moreirense, que va tercero en un encuentro que se disputará en Lisboa.

Los 'leones', que este jueves vencieron 4-1 al Kairat de Kazajistán en la Liga de Campeones, podrán contar con Pedro Gonçalves, Maxi Araújo, Fotis Ionnidis, Alisson y Lucas Anjos.

El Braga, dirigido por el español Carlos Vicens y séptimo con 8 puntos, jugará contra el Vitória de Guimarães (8º) el sábado. Necesitará una victoria y varios tropiezos ajenos para poder subir en la clasificación, donde le anteceden el Benfica, el Famalicão y el Gil Vicente, todos con 10 puntos.