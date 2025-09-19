Síguenos en::
Hinchas del Inter Miami a la expectativa sobre el futuro de Lionel Messi

Hinchas del Inter Miami a la expectativa sobre el futuro de Lionel Messi

El astro argentino tiene contrato vigente con el conjunto estadounidense hasta diciembre de este año, por lo que su continuidad es tema de conversación de cara al Mundial de 2026.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
AFP

