Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su gesto con un hincha que da de qué hablar en México

James Rodríguez y su gesto con un hincha que da de qué hablar en México

Todo ocurrió en la previa del partido entre León y Pumas, por la fecha 15 de la Liga MX y que finalizó 1-1; allí, James Rodríguez se llevó las miradas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista y capitán del Club León, en el partido contra Pumas, por la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista y capitán del Club León, en el partido contra Pumas, por la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad