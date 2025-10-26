James Rodríguez y su gesto con un hincha que da de qué hablar en México

En el estadio Nou Camp, el León (16º) cedió un empate 1-1 ante los Pumas (12º) y quedó al borde de la eliminación.

Con la igualdad, el León llegó a 13 puntos y alargó a ocho su racha de partidos sin ganar. Los Pumas arribaron a 15 unidades.

El astro colombiano James Rodríguez comenzó en el banco de suplentes de León e ingresó al minuto 56 para cobrar un tiro de esquina, del que instantes después se derivó el 1-0, anotado por José Alvarado.

.@jamesdrodriguez se toma tiempo a la llegada del @clubleonfc , para atender a uno de sus compatriotas.@somos_FOX pic.twitter.com/Vf48e1f8rH — Paco Montes (@PacoMontesLA) October 25, 2025

Los Pumas igualaron con un penal ejecutado por José Macías al minuto 90.



La actividad sabatina se completó con el triunfo del Cruz Azul (3º) por 2-0 sobre el Monterrey (5º) en el estadio Olímpico de la Ciudad de México.

James Rodríguez, mediocampista y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Jesús Orozco (44') y Ángel Sepúlveda (90+6) marcaron los goles para La Máquina del Cruz Azul que llegó a 32 puntos y aseguró su presencia a cuartos de final. Los Rayados del Monterrey se quedaron con 30 puntos, pero ya están clasificados de manera directa a cuartos.