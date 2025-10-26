¿Quiénes son los dos jugadores de Pumas con los que James Rodríguez intercambió camisetas?

El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón venció por 2-0 a los Rayados del Monterrey para subir al tercer lugar de la tabla del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En partido de la decimoquinta jornada, Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda marcaron por los Azules, que llegaron a 32 puntos, los mismos que el campeón Toluca, líder por su mejor diferencia de goles.

Mientras tanto, el Monterrey del estratega español Domenec Torrent cayó al quinto puesto, aún entre los seis mejores que avanzarán directo a los cuartos de final y librarán la repesca.

El partido tuvo pocas emociones en el principio hasta que al minuto 24, una expulsión del español Óliver Torres facilitó al Cruz Azul abrir el marcador.



Eso sucedió al minuto 44, cuando Jesús Orozco Chiquite realizó un remate raso desde fuera del área que entró por el poste izquierdo del guardameta, Luis Cárdenas.

James Rodríguez intercambió camiseta con Keylor, su excompañero del Real Madrid, además, se quedó con la de su paisano, Álvaro Angulo



En la segunda parte, los Rayados reaccionaron, pero el arquero colombiano Kevin Mier evitó que descontaran al atajar disparos de German Berterame, al 68, y del argentino Lucas Ocampos, al 69.

Las fallas le abrieron la posibilidad a los de Larcamón de sentenciar la victoria por 2-0, con gol de Sepúlveda al 96.

Antes, las Chivas del Guadalajara golearon por 4-1 al Atlas, los Tigres UANL le ganaron 2-0 al Tijuana y el León empató 1-1 con los Pumas UNAM.

¡Emotivo encuentro! 🫂



James Rodríguez y Keylor Navas se fundieron en un abrazo tras el León vs. Pumas. 🇨🇴🇨🇷



Justamente, en ese juego que se disputó en el estadio Nou Camp, se presentó un hecho que llamó la atención. James Rodríguez se acercó a donde estaba Keylor Navas, con quien compartió y fueron compañeros en el Real Madrid, e intercambiaron camisetas, tras una larga charla.

Ahora, no fue el único jugador con el que habló, después de que sonó el pitazo final. Álvaro Angulo, quien es su compatriota y con quien ha estado en las recientes convocatorias de la Selección Colombia, se acercó a donde el '10' y le dio su camiseta. Todo terminó con un abrazo.

Los partidos comenzaron el viernes pasado con los empates del Juárez FC 4-4 con el Puebla y del Mazatlán FC de 2-2 ante el América.

La decimoquinta jornada concluirá este domingo con las visitas del Querétaro al Santos Laguna, del Necaxa al San Luis y del Pachuca al campeón Toluca.