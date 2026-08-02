Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

Rosario Central se puso en ventaja sobre River Plate, en el estadio Más Monumental, con un gol en propia puerta del experimentado Nicolás Otamendi. Todo por un centro del colombiano Jáminton Campaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
Jáminton Campaz, colombiano de Rosario Central.
Jáminton Campaz, colombiano de Rosario Central.
Getty Images.

Rosario Central celebró y se puso ventaja sobre River Plate por cuenta de un autogol de Nicolás Otamendi que fue precedido por un pase del colombiano Jáminton Campaz.

A los 27 minutos, Campaz se escapó por izquierda y lanzó un centro potente que Otamendi intentó despejar, pero que terminó metiendo en su propio arco.

Vea el autogol de Nicolás Otamendi:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jaminton Campaz

River Plate

River Plate

Selección Argentina

Liga Argentina

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad