Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

Rosario Central celebró y se puso ventaja sobre River Plate por cuenta de un autogol de Nicolás Otamendi que fue precedido por un pase del colombiano Jáminton Campaz.

A los 27 minutos, Campaz se escapó por izquierda y lanzó un centro potente que Otamendi intentó despejar, pero que terminó metiendo en su propio arco.

Vea el autogol de Nicolás Otamendi: