Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

Rosario Central celebró y se puso ventaja sobre River Plate por cuenta de un autogol de Nicolás Otamendi que fue precedido por un pase del colombiano Jáminton Campaz.
A los 27 minutos, Campaz se escapó por izquierda y lanzó un centro potente que Otamendi intentó despejar, pero que terminó metiendo en su propio arco.
Vea el autogol de Nicolás Otamendi:
El gol EN CONTRA de Otamendi para el 1 a 0 de Rosario Central ante River. pic.twitter.com/Ig1kOUiuH7— En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 2, 2026
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