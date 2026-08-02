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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-3 Nacional

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-3 Nacional

En el primer partido de Atlético Nacional por Liga, ya que su duelo de la fecha 1 se había aplazado, ganó, gustó y goleó en el estadio de Jaraguay, en Montería.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento celebran en la victoria 3-0 de Nacional sobre Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento celebran en la victoria 3-0 de Nacional sobre Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional

Empezó la era de Lucas González, al frente de Atlético Nacional, por Liga. Si bien ya había disputado dos partidos por Copa, donde eliminó a Tigres y clasificó a octavos de final, este domingo 2 de agosto se presentó en la Liga BetPlay II-2026 y lo hizo con un 3-0 contundente sobre Jaguares, en el estadio Jaraguay, de la ciudad de Montería.

Los autores de los goles fueron Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Eso sí, no todo fue 'color de rosa' para el club antioqueño, ya que Andrés Felipe Román vio la tarjeta roja, tras cortar un avance prometedor, que el árbitro interpretó, tras ver el VAR, que era una clara opción de gol. Aún así, le alcanzó para llevarse el triunfo.

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Recordemos que Atlético Nacional no jugó su partido de la fecha 1, frente a Boyacá Chicó, ya que se aplazó por un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja. Razón por la que las garantías no estaban para el juego de fútbol y se decidió no disputar en el día pactado. Ahora, quedó programado para el miércoles 9 de septiembre, a las 8:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

PosiciónClubPJDGPTS
1Águilas Doradas2+26
2Tolima2+26
3Medellín2+26
4Bucaramanga2+14
5Llaneros2+14
6Once Caldas1+43
7Atlético Nacional1+33
8América1+23
9Deportivo Cali2+13
10Millonarios203
11Fortaleza202
12Alianza2-11
13Deportivo Pereira2-11
14Boyacá Chicó000
15Santa Fe1-10
16Pasto2-20
17Junior2-20
18Internacional de Bogotá1-20
19Cúcuta1-40
20Jaguares2-50
Jaguares vs. Nacional.
Jaguares vs. Nacional.
Nacional.

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Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
  • Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
  • Alianza 1-2 Deportes Tolima
  • Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali
  • Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios
  • Jaguares 0-3 Atlético Nacional
  • América de Cali 3-0 Boyacá Chicó (parcial)

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Once Caldas
Día: domingo 2 de agosto.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
Twitter de Atlético Nacional

¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
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Reviva el partido Jaguares 0-3 Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

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