Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-3 Nacional

Empezó la era de Lucas González, al frente de Atlético Nacional, por Liga. Si bien ya había disputado dos partidos por Copa, donde eliminó a Tigres y clasificó a octavos de final, este domingo 2 de agosto se presentó en la Liga BetPlay II-2026 y lo hizo con un 3-0 contundente sobre Jaguares, en el estadio Jaraguay, de la ciudad de Montería.

Los autores de los goles fueron Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Eso sí, no todo fue 'color de rosa' para el club antioqueño, ya que Andrés Felipe Román vio la tarjeta roja, tras cortar un avance prometedor, que el árbitro interpretó, tras ver el VAR, que era una clara opción de gol. Aún así, le alcanzó para llevarse el triunfo.

Recordemos que Atlético Nacional no jugó su partido de la fecha 1, frente a Boyacá Chicó, ya que se aplazó por un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja. Razón por la que las garantías no estaban para el juego de fútbol y se decidió no disputar en el día pactado. Ahora, quedó programado para el miércoles 9 de septiembre, a las 8:00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Posición Club PJ DG PTS 1 Águilas Doradas 2 +2 6 2 Tolima 2 +2 6 3 Medellín 2 +2 6 4 Bucaramanga 2 +1 4 5 Llaneros 2 +1 4 6 Once Caldas 1 +4 3 7 Atlético Nacional 1 +3 3 8 América 1 +2 3 9 Deportivo Cali 2 +1 3 10 Millonarios 2 0 3 11 Fortaleza 2 0 2 12 Alianza 2 -1 1 13 Deportivo Pereira 2 -1 1 14 Boyacá Chicó 0 0 0 15 Santa Fe 1 -1 0 16 Pasto 2 -2 0 17 Junior 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Cúcuta 1 -4 0 20 Jaguares 2 -5 0

Jaguares vs. Nacional. Nacional.

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Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Deportes Tolima

Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

América de Cali 3-0 Boyacá Chicó (parcial)

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe vs. Once Caldas

Día: domingo 2 de agosto.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2 Twitter de Atlético Nacional

¿Cuál partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026 se aplazó?

El encuentro entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a jugarse en el estadio General Santander, quedó para el miércoles 2 de septiembre a las 6:20 p.m. (hora de Colombia). Los demás compromisos de la segunda jornada se disputan entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Ahora, la tercera fecha abrirá su telón el lunes 3 de agosto, con Bucaramanga vs. Cúcuta.