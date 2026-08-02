Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González: "Este Nacional está para ganar, ser campeón y clasificar a la Libertadores"

Lucas González: "Este Nacional está para ganar, ser campeón y clasificar a la Libertadores"

Después de su primer partido por Liga como técnico del 'verdolaga', donde venció 0-3 a Jaguares, en Montería, Lucas González hizo un balance de lo que vió en cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Jaguares por la Liga BetPlay II-2026
Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Jaguares por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Lucas González va a paso firme como entrenador de Atlético Nacional. Su debut oficial fue por Copa BetPlay, donde se impuso en la serie sobre Tigres y avanzó a octavos de final. Ahora, este domingo 2 de agosto, por la fecha 2, se estrenó en la Liga BetPlay II-2026 y lo hizo con un triunfo, con goleada incluida, por 0-3 sobre Jaguares, gracias a los goles de Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Por eso, en rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su alegría por el resultado y lo expuesto por sus dirigidos. Eso sí, se mostró autocrítico y dejó claro que hay aspectos por corregir. Además que la expulsión de Andrés Felipe Román condicionó el final del compromiso, pues los 'felinos' equilibraron la balanza y hasta estuvieron cerca de descontar.

Jaguares vs. Nacional.
Fútbol Colombiano

Fuertes desmanes de los hinchas en Jaguares vs. Nacional; lanzan sillas en las tribunas

¿Qué habían analizado de Jaguares?
"Hubo dos partes diferentes. El primer tiempo fue bueno, después cambió todo. Hubert Bodhert no siempre hace lo mismo, por lo tanto hay que estar preparados para todo. Si uno no contrarresta lo que quiere, te hace daño, pero, por fortuna, logramos hacerlo y se sacó adelante el partido. Sentíamos que si el partido seguía, se podían hacer dos goles más, pero el rival ajustó, cambió y eso hizo que el desarrollo del juego cambiara. En la segunda parte queríamos mantener la misma energía del primer tiempo, pero la expulsión hizo que las cosas dieran un giro inesperado".

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, en la previa del juego contra Deportivo Táchira.
Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, en la previa del juego contra Deportivo Táchira.
Foto tomada del X de @nacionaloficial

¿Para qué está este Atlético Nacional?
"Para ganar y ser campeón. El primer objetivo es asegurar, lo más rápido posible, la clasificación a Copa Libertadores. La historia dice que tenemos que estar ahí y, luego, en diciembre, ganar el título. Tenemos que construir para ilusionar a los hinchas para que se sientan bien representados".

¿Se imagina un Atasio Girardot a reventar?
"Lo que más ilusión nos hace es ver el estadio así. Los recuerdos más bonitos son cuando la cancha está así. Cuando todo está un poco difícil, ellos apoyan y empujan. Eso solo pasa cuando se sienten representados por el equipo y es lo que más queremos".

Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva el partido Jaguares 0-3 Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento celebran en la victoria 3-0 de Nacional sobre Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 0-3 Nacional

Videos de los desmanes en el estadio Jaraguay, durante Jaguares vs Nacional
Fútbol Colombiano

Primeros videos de los disturbios en el estadio Jaraguay; Jaguares vs Nacional se detuvo

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Liga BetPlay

Jaguares de Córdoba FC

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad