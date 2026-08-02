Lucas González: "Este Nacional está para ganar, ser campeón y clasificar a la Libertadores"

Lucas González va a paso firme como entrenador de Atlético Nacional. Su debut oficial fue por Copa BetPlay, donde se impuso en la serie sobre Tigres y avanzó a octavos de final. Ahora, este domingo 2 de agosto, por la fecha 2, se estrenó en la Liga BetPlay II-2026 y lo hizo con un triunfo, con goleada incluida, por 0-3 sobre Jaguares, gracias a los goles de Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento.

Por eso, en rueda de prensa posterior al encuentro, no ocultó su alegría por el resultado y lo expuesto por sus dirigidos. Eso sí, se mostró autocrítico y dejó claro que hay aspectos por corregir. Además que la expulsión de Andrés Felipe Román condicionó el final del compromiso, pues los 'felinos' equilibraron la balanza y hasta estuvieron cerca de descontar.

¿Qué habían analizado de Jaguares?

"Hubo dos partes diferentes. El primer tiempo fue bueno, después cambió todo. Hubert Bodhert no siempre hace lo mismo, por lo tanto hay que estar preparados para todo. Si uno no contrarresta lo que quiere, te hace daño, pero, por fortuna, logramos hacerlo y se sacó adelante el partido. Sentíamos que si el partido seguía, se podían hacer dos goles más, pero el rival ajustó, cambió y eso hizo que el desarrollo del juego cambiara. En la segunda parte queríamos mantener la misma energía del primer tiempo, pero la expulsión hizo que las cosas dieran un giro inesperado".

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, en la previa del juego contra Deportivo Táchira. Foto tomada del X de @nacionaloficial

¿Para qué está este Atlético Nacional?

"Para ganar y ser campeón. El primer objetivo es asegurar, lo más rápido posible, la clasificación a Copa Libertadores. La historia dice que tenemos que estar ahí y, luego, en diciembre, ganar el título. Tenemos que construir para ilusionar a los hinchas para que se sientan bien representados".



¿Se imagina un Atasio Girardot a reventar?

"Lo que más ilusión nos hace es ver el estadio así. Los recuerdos más bonitos son cuando la cancha está así. Cuando todo está un poco difícil, ellos apoyan y empujan. Eso solo pasa cuando se sienten representados por el equipo y es lo que más queremos".