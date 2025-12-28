Jugador de la Selección Colombia, entre los más costosos del fútbol argentino

El 2025 fue un año productivo para varios futbolistas de la Selección Colombia, quienes tuvieron protagonismo con sus clubes, entre rendimientos destacados y otros marcados por la exigencia del alto nivel competitivo. Uno de ellos fue Kevin Castaño, mediocampista antioqueño que, tras su paso por el fútbol de Rusia, dio un salto importante en su carrera al llegar a River Plate en marzo del presente año.

La ‘banda cruzada’ apostó fuerte por el colombiano y desembolsó una cifra cercana a los 13 millones de euros, una inversión que de inmediato elevó las expectativas sobre su rendimiento. Sin embargo, la adaptación de Castaño en Núñez no ha sido sencilla. El peso del precio de su fichaje, sumado a la alta competencia interna y a la presión permanente que implica vestir la camiseta de River, han hecho que su proceso sea seguido con lupa por hinchas y prensa.

Aun así, el balance de su primera etapa es positivo. Kevin Castaño disputó un total de 38 partidos en todas las competiciones, acumulando 2.940 minutos en cancha y registrando dos asistencias. Más allá de las estadísticas, su aporte se ha visto reflejado en el equilibrio del mediocampo, la recuperación del balón y la salida limpia desde atrás, aspectos que lo han convertido en una pieza recurrente dentro de la rotación del equipo.



Kevin Castaño entre los más valiosos del fútbol argentino

Kevin Castaño en duelo contra Barracas Central, por el fútbol argentino. Foto: Getty Images.

Tras el cierre de la Liga Profesional Argentina, torneo en el que Estudiantes de La Plata se proclamó campeón, se actualizó el listado de los futbolistas con mayor valor de mercado en el país del sur del continente. El informe dejó en evidencia el gran momento que vive el fútbol argentino en cuanto a proyección y juventud.



En el podio aparecen tres jugadores que comparten el mismo valor de mercado, tasados en 10 millones de dólares. En total, el top 10 está conformado por ocho argentinos y dos extranjeros, con edades que oscilan entre los 19 y 26 años. En ese selecto grupo, Kevin Castaño se destaca como el único colombiano.

El mediocampista de River cierra el top 10 con un valor estimado de siete millones de dólares, cifra que lo posiciona como uno de los futbolistas extranjeros mejor cotizados del campeonato.



Ránking de los jugadores con mayor valor del fútbol argentino