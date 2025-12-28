Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia, entre los más costosos del fútbol argentino

Jugador de la Selección Colombia, entre los más costosos del fútbol argentino

Con la finalización de la Liga Profesional Argentina, certamen que consagró a Estudiantes de La Plata, se dio a conocer la actualización del ranking de los futbolistas con mayor valor en el mercado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad