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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma fue testigo de una dura derrota del Crystal Palace; el Brighton ganó 5-0

Jefferson Lerma fue testigo de una dura derrota del Crystal Palace; el Brighton ganó 5-0

El volante vallecaucano ingresó sobre el minuto 52, pero ya el duelo estaba liquidado a favor del Brighton. El Crystal Palace sólo suma siete puntos en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jefferson Lerma en Brihgton vs. Crystal Palace por la Premier League.
Jefferson Lerma en Brihgton vs. Crystal Palace por la Premier League.
Fotos: Getty Imágenes

El Brighton, con goles del paraguayo Diego Gómez, el sueco Yasin Asari, el griego Charalmpos Kostoulas, el inglés Jack Hinshelwood y otro más en propia puerta de Jaydee Canvot, goleó (5-0) al Crystal Palace, que desde el principio fue muy inferior y apenas inquietó a su rival. En las 'águilas' vio acción el volante colombiano Jefferson Lerma, quien ingresó en la segunda parte.

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El partido quedó prácticamente visto para sentencia en la primera mitad, en la que el Brighton se adelantó a los cuatro minutos con un gol en propia puerta de Jaydee Canvot, al que le siguieron otros dos, casi de forma inmediata, de Diego Gómez y Yasin Asari.

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A los tres minutos de la reanudación, Charalampos Kostoulas anotó el cuarto tras ser ratificado por el VAR, y Jack Hinshelwood, con un disparo cerca de la escuadra izquierda tras un saque de esquina, terminó de redondear la goleada en los compases finales.

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Así se le fue a Jefferson Lerma en el partido

El centrocampista vallecaucano vivió una jornada amarga este domingo en la visita del Crystal Palace al Brighton en el American Express Stadium.

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Tras haber sido titular, e incluso marcar gol en la fecha anterior, el mundialista con la Selección Colombia inició el compromiso en el banquillo e ingresó al campo de juego sobre el minuto 52 en lugar de Honest Ahanor, en un intento de la dirección técnica por frenar la contundencia del conjunto local.

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Pese a que sumó 38 minutos en los que aportó despliegue físico con un despeje y mayor fluidez en la entrega del balón (11 pases precisos de 13 intentados), poco pudo hacer para contener la embestida de las 'gaviotas', que terminaron imponiéndose con un categórico 5-0 en el marcador.

Con este resultado el Brighton se mantiene en la zona alta de la clasificación con 16 puntos mientras que el Crystal Palace, con 7, se acerca al descenso.

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