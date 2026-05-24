El Crystal Palace, de Lerma y Muñoz; del debut en Europa a la final de Conference League

En su primera participación en Europa y tras ser relegado de la Liga Europa a la Liga Conferencia por cuestiones reglamentarias de la UEFA, el Crystal Palace ha firmado un recorrido largo, irregular por momentos, pero finalmente brillante hasta alcanzar una final histórica ante el Rayo Vallecano.

El gran nombre propio del camino europeo ha sido Ismaïla Sarr, auténtico líder ofensivo del equipo que ha marcado en la vuelta de octavos, en los dos partidos de cuartos de final y en los dos de semifinales, guiando al Palace hasta convertirse en el máximo goleador del torneo con nueve tantos.

Pese a que el club ha terminado muy lejos de los puestos europeos en la Premier League, esta final supone una oportunidad doble ya en caso de victoria no sólo lograrían el título, lo que significaría que hasta tres equipos ingleses habrían conquistado la competición en sus cinco ediciones, junto a West Ham United y Chelsea, sino también una plaza para la próxima Liga Europa.

En esta edición de la Liga Conferencia, el equipo de Oliver Glasner, en su última temporada en el banquillo, ha completado un balance de 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas en 13 partidos para alcanzar la final.



El inicio de la competición fue un auténtico vaivén de resultados. El equipo arrancó con una buena victoria a domicilio ante el Dynamo de Kiev, pero pronto entró en una dinámica de altibajos con una secuencia de victoria, derrota y nueva victoria que reflejaba su falta de experiencia en Europa.

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Aun así, logró sumar triunfos importantes como ante el AZ Alkmaaar y el Shelbourne irlandés, aunque también dejó escapar puntos valiosos como las derrotas ante el AEK Lanarca y el Estrasburgo y el empate ante el KuPS finlandés en la última jornada, lo que les obligó a pasar por el 'play-off' tras terminar la fase de liga en décimo puesto con 10 puntos.

En esa eliminatoria previa a octavos, el conjunto del sur de Londres se cruzó con el Zrinjski bosnio. Tras empatar en la ida fuera de casa, en la vuelta en Londres lograron el pase con un 2-0, con un gol decisivo en los minutos finales que terminó de certificar la clasificación.

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Ya en octavos de final, el equipo se reencontró con el AEK Larnaca. En casa firmaron un empate sin goles en un partido muy cerrado, pero en la vuelta en Chipre sufrieron mucho hasta certificar la clasificación en la prórroga.

A pesar de adelantarse en los primeros compases del encuentro gracias a un tanto de Sarr y ver como el VAR les anuló un gol por fuera de juego, los chipriotas empataron el duelo y con uno menos llevaron la eliminatoria a la prórroga, momento en el cual el senegalés volvió a ser decisivo marcando el tanto que les dio el pase.

En cuartos de final llegó el italiano Fiorentina. En la ida, en Londres, los ingleses salieron muy fuerte, se adelantaron con un penalti polémico convertido por Jean-Philippe Mateta y los goles de Sarr y Tyrick Mitchell les dejó con pie y medio en semfinales, ronda a la que llegarían tras superar el trámite en Italia.

En semifinales firmaron uno de sus mejores partidos del torneo ante el Shakhtar Donetsk de Arda Turan cuando lograron un contundente 1-3 a domicilio, con Sarr de nuevo liderando el ataque, y en la vuelta en Londres no sufrieron para cerrar la clasificación con solvencia.

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Ahora, ya en la final, el club del sur de Londres sueña con poner la guinda al pastel y pasar de debutante en Europa a campeón en su primera aventura continental.