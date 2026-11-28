Palmeiras comenzó con todo el segundo tiempo, y cuando iban 52 minutos de juego en la final de la Copa Libertadores 2026, apareció una gran jugada colectiva, que contó con la participación del colombiano Jhon Arias.

Arthur mandó un centro al área donde entraba el chocoano, quien a pesar de no ser tan alto logró 'peinar' el balón y dejársela servida al paraguayo Ramón Sosa, quien definió de primera para el 1-0 a favor del 'verdao' contra Estudiantes de La Plata.

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Acá la asistencia de Jhon Arias en Palmeiras vs Estudiantes:

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes.



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