Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, con una dura adaptación en Wolves, pero sin perder fama; suena en Europa y Brasil

Jhon Arias, con una dura adaptación en Wolves, pero sin perder fama; suena en Europa y Brasil

Mientras que se encuentra con la Selección Colombia en Estados Unidos, de Jhon Arias se viene hablando de cara al próximo mercado de fichajes. Ahora, lucha en Inglaterra por trascender.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Arias, jugador del Wolverhampton, en un partido de Premier League
Jhon Arias, jugador del Wolverhampton, en un partido de Premier League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad