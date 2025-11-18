Jhon Arias, con una dura adaptación en Wolves, pero sin perder fama; suena en Europa y Brasil

Uno de los jugadores que representó novedad en la Selección Colombia de mayores, que le ganó 2-1 a Nueva Zelanda y que este martes se enfrenta con Australia, fue Jhon Arias, quien es hombre de confianza del técnico Néstor Lorenzo y que viene en un proceso de adaptación en el Wolverhampton, de la Premier League, tras llegar procedente del Fluminense brasileño.

Pero mientras que el jugador chocoano se encuentra con el seleccionado colombiano, se han venido tejiendo versiones de prensa que lo ubican como una posibilidad de fichaje para clubes de Europa y también de Sudamérica, gracias a ese prestigio ganado durante años en las filas del 'Flu'.

Con ese panorama; de Arias se viene hablando insistentemente en Turquía, en donde surgió la noticia de un interés en él del Galatasaray retumbando en diferentes latitudes, especialmente porque el habilidoso extremo lleva desde finales del mes de julio pasado en el balompié inglés.

Sin embargo, este martes el periodista Ekrem Konur, experto en transferencias, hizo algunas precisiones con respecto al hombre de paso por Patriotas, Llaneros, Santa Fe y América de Cali. "Arias es una de las opciones del Galatasaray, no el único objetivo. La lista de candidatos sigue siendo amplia", publicó en su cuenta de 'X', despertando diferentes reacciones y comentarios.

Pero eso no es todo, porque el colombiano y su actualidad en 'Wolves' no pasa desapercibida en Brasil, ya que también se viene indicando en medios de este país que por sus servicios están atentos clubes como Flamengo y Palmeiras, dos clubes grandes y con reconocimiento local e internacional.

Todo esto se ha desencadenado ante los 720 minutos jugados por Jhon Arias con su actual equipo, entre la Premier y la Copa de la Liga, sin aún haber anotado su primer gol, ni tampoco asistencia.

Pero más allá de los rumores, aún no se tiene un pronunciamiento oficial de parte del jugador, ni mucho menos del Wolverhampton, equipo que marcha de colero en Liga con solamente 2 puntos, de 33 posibles.