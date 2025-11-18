Síguenos en::
"Sabemos que Luis Díaz es un jugador clave para Colombia, con dos o tres integrantes más"

El entrenador de Australia reconoció las cualidades de Colombia y es consciente de la importancia del jugador del Bayern Múnich, al que intentará contrarrestar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz en partido de la Selección Colombia - Foto:
FCF

