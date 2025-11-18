“A Gustavo Puerta le va a alcanzar para meterse al Mundial 2026 con Selección Colombia”

En el triunfo 2-1 de la Selección Colombia sobre Nueva Zelanda el pasado sábado una de las figuras y sorpresas de aquel partido fue el joven mediocampista Gustavo Puerta, quien tuvo su debut como titular y le bastaron 3 minutos para marcar su primer gol con una definición de primera en el borde del área.

Por eso, ante la buena aparición del futbolista vallecaucano, que actualmente milita en el Racing de Santander, en Gol Caracol hablamos con Jhonatan Risueño, entrenador español que lo dirigió en el Bogotá FC en el primer semestre del 2022, cuando el habilidoso jugador daba sus primeros pasos como profesional y antes de dar el salto a Europa con el Bayer Leverkusen.



Gustavo Puerta, la nueva sensación de la Selección Colombia

El técnico europeo se mostró orgullo de su pupilo, afirmando de arranque que "la verdad no me sorprende el presente de Gustavo, creo que la cuestión de tiempo que estuviera en la Selección Colombia, muy contento con ese primer gol que ha conseguido", y de paso teniéndole fe para su proceso en la 'tricolor': "Se afianzará y le quedan muchos años para ser un jugador importante para Colombia".

De hecho, Jhonatan Risueño le tiene tanta confianza a Puerta que cree que a pesar de su juventud y de no haber tenido protagonismo en las Eliminatorias Sudamericanas, aseguró que "le va a alcanzar para meterse en ese Mundial 2026 con la Selección Colombia porque aunque queda tiempo, va a provechar esos minutos que tiene para afianzarse".

Gustavo Puerta celebra gol con Selección Colombia - Foto: AFP

Cabe recordar que Gustavo Puerta brilló en la Primera B con el Bogotá FC, pero se hizo un nombre fue con la Selección Colombia Sub-20 consiguiendo el tercer lugar en el Sudamericano de la categoría y llegando a cuartos de final del Mundial juvenil, lo que hizo que el Bayer Leverkusen lo comprara en enero de 2023 por una suma de dos millones de euros.



*Su buen presente en el Racing de Santander

"En España ha encontrado un equipo muy futbolero, que esta teniendo minutos que lo necesitaba, ya que en los años anteriores no había tenido esa oportunidad y con tiempo lo veremos en primera división en España. Tengo mucha amistad con el director deportivo de su actual club, me habló antes de ficharlo, me pidió informes de él y todos fueron positivos y que no se iba a arrepentir. Ahora mismo me habal de lo contentos que están con él".

*¿Qué le sorprendía de Gustavo Puerta?

"Lo que mas me sorprendía de Gustavo cuando estaba en el Bogotá FC es que aunque era sus primeros partidos como titular tenía la madurez, competía, es muy competitivo, con hambre grande y muy inteligente dentro del terreno de juego. La inteligencia para competir era lo que mas me llamaba la atención".

*¿Qué destaca de su juego?

"Se puede asociar con el balón, calidad técnica pero luego es un jugador que roba balones, que es agresivo para defender, tiene llegada al área rival y tiene llegada a gol, es muy completo".

Gustavo Puerta, exjugador del Bogotá FC. Foto: Bogotá FC Oficial

*Una anécdota con Gustavo Puerta en Bogotá FC...

"Una vez que lo deje sin entrenar dos días, lo aparté un poco y él con su carácter y su humildad vino a hablar conmigo, charlamos las cosas y volvió al equipo a competir al máximo. No se hundió, lo interpretó muy bien, sacó ese gen ganador y volvió al equipo afianzándose".

*¿Se parece a algún jugador de talla mundial?

"Gustavo Puerta por su juego se parece en su buena época en el Chelsea a Michael Ballack".