Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / “A Gustavo Puerta le va a alcanzar para meterse al Mundial 2026 con Selección Colombia”
Exclusivo

“A Gustavo Puerta le va a alcanzar para meterse al Mundial 2026 con Selección Colombia”

El joven mediocampista Gustavo Puerta debutó, marcó su primer gol con Selección Colombia y dejó buenas sensaciones para luchar por un cupo en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Gustavo Puerta Selección Colombia
Gustavo Puerta celebra su primer gol con la Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad