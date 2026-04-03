Luis Díaz y Bayern, atentos a lesión de una de sus figuras; ¿llegará al juego contra Real Madrid?

Tocado con la Selección Inglatera, Harry Kane será baja en el desplazamiento del Bayern Múnich a Friburgo el sábado en la Bundesliga, anunció este viernes su entrenador Vincent Kompany, optimista respecto a la presencia del delantero el martes en la visita al Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions League.

Exento de la primera parte de la ventana internacional de finales de marzo con Inglaterra, Harry Kane "pudo entrenarse bien hasta el domingo", señalo Kompany. "Y luego, en un momento dado, sintió algo en un tobillo", subrayó el belga en rueda de prensa.

Kane renunció el martes a última hora a disputar el amistoso contra Japón en Wembley (derrota inglesa por 1-0), y su federación anunció que tenía una lesión "leve".

Harry Kane jugador del Bayer AFP

"No estará disponible para el partido de mañana (sábado). Pero sigo siendo más bien positivo en lo que respecta al partido del martes. No es cuestión de reservarlo, me habría encantado que estuviera, pero todavía no es posible", explicó Kompany.



Máximo goleador de la Bundesliga (31), Kane se perdió a principios de marzo dos partidos por una lesión en un muslo, lo que no impidió que el Bayern se impusiera sobre el Mönchengladbach (4-1) en la Bundesliga, y en Bérgamo contra el Atalanta (6-1) en la ida de los octavos de final de la Champions League.

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Sólido líder del campeonato alemán con 9 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund a siete jornadas del final, el Bayern tendrá que arreglárselas sin Kane ni Nicolas Jackson, sancionado tras su expulsión en Leverkusen, el sábado en Friburgo.

Serge Gnabry podría actuar como referencia en el ataque muniqués para este partido.

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Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jonas Urbig y Aleksandar Pavlovic han regresado de sus lesiones y están disponibles para el partido en Friburgo, añadió Kompany. "Ya veremos quién sale de inicio", precisó.

Bayern Múnich en el partido frente al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. AFP

Tras el desplazamiento a la Selva Negra, el Bayern viajará el martes a Madrid para medirse al Real en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.