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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern, atentos a lesión de una de sus figuras; ¿llegará al juego contra Real Madrid?

Luis Díaz y Bayern, atentos a lesión de una de sus figuras; ¿llegará al juego contra Real Madrid?

Desde Bayern Múnich comunicaron que este 'crack' y uno de los 'socios' de Luis Díaz en el campo de juego no estará en el partido de la Bundesliga frente al Friburgo de este sábado.

Por: AFP
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Harry Kane, Lennart Karl y Luis Díaz en uno de los partidos del Bayern Múnich.
AFP

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