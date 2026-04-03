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Gol Caracol  / "España tiene que seguir luchando para erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios"

"España tiene que seguir luchando para erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios"

No paran las opiniones luego de que en el partido amistoso entre España y Egipto, del pasado martes, un grupo de hinchas entonara cánticos racistas.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Hinchas de la Selección España en juego amistoso contra Egipto.
Hinchas de la Selección España en juego amistoso contra Egipto.
Getty

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