"España tiene que seguir luchando para erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, opinó este viernes en rueda de prensa sobre los cánticos racistas que se escucharon durante el choque entre España y Egipto y aseguró que "hay que erradicar" esas actitudes de los estadios.

Durante el compromiso amistoso que disputaron los hombres dirigidos por Luis de la Fuente frente a Egipto en el RCDE Stadium, un sector del público que acudió al campo coreó un cántico, "Musulmán el que no bote", que criticó el técnico del Real Madrid.

"Creo que España no es un país racista. Si lo fuese, tendríamos un problema cada fin de semana en todos los campos. Hay que erradicar cualquier tipo de actitud racista en los estadios y en la sociedad. Eso lo voy a defender sea quien sea y sea donde sea", explicó.

España vs. Egipto. Getty Images.

"España, como país, tiene que seguir luchando para erradicar ese tipo de actitudes. Somos un país tolerante y no hay que generalizar. Hay que seguir con la misma fuerza para erradicar este tipo de actitudes de la sociedad española", concluyó.



Otras declaraciones de Álvaro Arbeloa:

Además, el entrenador del Real Madrid, confirmó este viernes en rueda de prensa que esta jornada Éder Militao regresará a una convocatoria tras superar una lesión y destacó que el brasileño, en forma, "es el mejor central del mundo".



Militao se ha perdido 24 partidos oficiales del conjunto blanco por una grave lesión muscular (rotura del bíceps femoral en la pierna izquierda con afectación de un tendón). Entró en la enfermería el 7 de diciembre durante un choque ante el Celta y su entrenador confirmó que estará en la convocatoria frente al Mallorca.

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"Militao va a volver. Estará mañana en Mallorca. En forma, es el mejor central del mundo. No he tenido la suerte de dirigierle ni un partido. Llevamos muchos años disfrutándolo en el Real Madrid. Es un central sensaciones por su despliegue físico, condiciones y liderazgo", comentó.

Además, Arbeloa destacó que Militao va a ayudar "muchísimo" al Real Madrid en el tramo final del curso porque, a su juicio, es un jugador diferencial.

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"Muy feliz de tenerle de vuelta porque va a ser muy importante de aquí a final de temporada para poder luchar por todo", concluyó.