Convocadas de la Selección Colombia femenina, para Liga de Naciones; Linda Caicedo comanda

Se vienen nuevas jornadas en la Liga de Naciones de la Conmebol, pensando en lo que será el Mundial femenino en Brasil 2027, y la Selección Colombia femenina de mayores entregó este viernes su lista de convocadas para enfrentar estas fechas; la misma es encabezada por Linda Caicedo.

La delantera vallecaucana vive un gran presente en lo personal y espera revalidarlo ahora vestida con los colores patrios. La 'tricolor' femenina absoluta tendrá tres duros retos en pro de la clasificación hacia la Copa del Mundo, enfrentándose a Chile y Venezuela, en condición de local, y luego a Argentina en tierras gaúchas.

Un total de 23 deportistas fueron las citadas por el director técnico Ángelo Marsiglia para lo que serán la disputa de la quinta, sexta y séptima jornada de las eliminatorias. Además de Linda Caicedo, en el listado aparecen las habituales como lo son Katherine Tapia y Luisa Agudelo en el pórtico, Daniela Arias y Jorelyn Carabalí en la zona de centrales; Leicy Santos y Daniela Montoya en el mediocampo, y arriba en el ataque, está Maithe López.

Selección Colombia femenina vs. Estados Unidos en la SheBelieves Cup 2026. AFP

Por su parte, desde la Federación Colombiana de Fútbol indicaron "que el combinado nacional se concentrará en Cali desde este domingo 5 de abril para afrontar los dos primeros encuentros como local frente a Venezuela y Chile. Posteriormente, el miércoles 15 de abril, la delegación viajará rumbo a Argentina para disputar la fecha 7".



Las convocadas de la Selección Colombia femenina para nuevas jornadas en Liga de Naciones:

ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)

CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)

DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)

DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)

GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)

ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)

JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)

KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)

LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)

LORENA BEDOYA – Cruzeiro F.C. (BRA)

LINDA CAICEDO – Real Madrid (ESP)

LUISA AGUDELO – San Diego Wave F.C. (USA)

MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)

MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)

VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)

WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

MAITHE LÓPEZ – Vancouver Rise F.C. (USA)



📋 ¡𝙀𝙡 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙎𝙐𝙀𝙉̃𝙊 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙨𝙞𝙜𝙪𝙚 𝙚𝙣 𝙢𝙖𝙧𝙘𝙝𝙖!



Ellas son las 𝟮𝟯 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙖𝙨 por 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 para disputar la 𝘾𝙊𝙉𝙈𝙀𝘽𝙊𝙇 𝙇𝙞𝙜𝙖 𝙙𝙚 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 🆚 🇻🇪🇨🇱🇦🇷



🔗 https://t.co/S7Fspm53Ka… pic.twitter.com/IGw2oDpDqW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 3, 2026

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Colombia vs. Venezuela

Día: 10 de abril del 2026.

Hora: 8:00 p.m. (de nuestro país)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Colombia vs. Chile

Día: 14 de abril de 2026

Hora: 8:00 p.m. (de nuestro país)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

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Argentina vs. Colombia

Día: 18 de abril de 2026

Hora: 4:00 p.m. (de Colombia)

TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com