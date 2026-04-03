Convocadas de la Selección Colombia femenina, para Liga de Naciones; Linda Caicedo comanda

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Se vienen nuevas jornadas en la Liga de Naciones de la Conmebol, pensando en lo que será el Mundial femenino en Brasil 2027, y la Selección Colombia femenina de mayores entregó este viernes su lista de convocadas para enfrentar estas fechas; la misma es encabezada por Linda Caicedo.
La delantera vallecaucana vive un gran presente en lo personal y espera revalidarlo ahora vestida con los colores patrios. La 'tricolor' femenina absoluta tendrá tres duros retos en pro de la clasificación hacia la Copa del Mundo, enfrentándose a Chile y Venezuela, en condición de local, y luego a Argentina en tierras gaúchas.
Un total de 23 deportistas fueron las citadas por el director técnico Ángelo Marsiglia para lo que serán la disputa de la quinta, sexta y séptima jornada de las eliminatorias. Además de Linda Caicedo, en el listado aparecen las habituales como lo son Katherine Tapia y Luisa Agudelo en el pórtico, Daniela Arias y Jorelyn Carabalí en la zona de centrales; Leicy Santos y Daniela Montoya en el mediocampo, y arriba en el ataque, está Maithe López.
Por su parte, desde la Federación Colombiana de Fútbol indicaron "que el combinado nacional se concentrará en Cali desde este domingo 5 de abril para afrontar los dos primeros encuentros como local frente a Venezuela y Chile. Posteriormente, el miércoles 15 de abril, la delegación viajará rumbo a Argentina para disputar la fecha 7".
📋 ¡𝙀𝙡 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙎𝙐𝙀𝙉̃𝙊 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙨𝙞𝙜𝙪𝙚 𝙚𝙣 𝙢𝙖𝙧𝙘𝙝𝙖!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 3, 2026
Ellas son las 𝟮𝟯 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙖𝙨 por 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 para disputar la 𝘾𝙊𝙉𝙈𝙀𝘽𝙊𝙇 𝙇𝙞𝙜𝙖 𝙙𝙚 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 🆚 🇻🇪🇨🇱🇦🇷
🔗 https://t.co/S7Fspm53Ka… pic.twitter.com/IGw2oDpDqW
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Colombia vs. Venezuela
Día: 10 de abril del 2026.
Hora: 8:00 p.m. (de nuestro país)
Estadio: Pascual Guerrero (Cali)
TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Colombia vs. Chile
Día: 14 de abril de 2026
Hora: 8:00 p.m. (de nuestro país)
Estadio: Pascual Guerrero (Cali)
TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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Argentina vs. Colombia
Día: 18 de abril de 2026
Hora: 4:00 p.m. (de Colombia)
TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com