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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocadas de la Selección Colombia femenina, para Liga de Naciones; Linda Caicedo comanda

Convocadas de la Selección Colombia femenina, para Liga de Naciones; Linda Caicedo comanda

Un total de 23 jugadoras fueron las citadas para lo que serán la quinta, sexta y séptima jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. La Selección Colombia femenina espera sacar resultados positivos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Linda Caicedo, delantera y figura de la Selección Colombia femenina.
Linda Caicedo, delantera y figura de la Selección Colombia femenina.
Getty

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