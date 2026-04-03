Arbeloa pidió dejar atrás el tema de la rodilla de Kylian Mbappé y centrarse en sus goles

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes en rueda de prensa que hay que "dejar atrás" los problemas que sufrió Kylian Mbappé en una de sus rodillas y que hay que centrarse en los goles que pueda marcar el atacante francés.

Mbappé se ha recuperado de una lesión que generó cierta polémica. El mismo protagonista tuvo que desmentir una información que indicaba que los servicios médicos que trataron al jugador se habían equivocado al diagnosticar la rodilla lesionada. Arbeloa confirmó las palabras de su jugador e invitó a centrarse en sus actuaciones sobre el césped.

"Igual que lo que ha dicho Mbappé estos días, que es absolutamente falsa esa información. Es momento de dejar atrás la rodilla de Mbappé y centrarnos en sus goles, como el que hizo con su selección. Ojalá siga haciendo goles con nosotros. Hablar de sus goles, de la calidad que tiene y de lo mucho que nos puede ayudar", comentó.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid AFP

Mbappé ya ha sumado minutos en cuatro partidos después de superar su lesión. Participó contra el Manchester City y el Atlético de Madrid, fue titular frente a Brasil y también sumó más tiempo de juego desde el banquillo frente a Colombia. Precisamente, Arbeloa habló sobre cómo se tomó el francés su suplencia frente al Atlético y alabó su actitud conciliadora.



"Decepcionado no. Mbappé siempre conmigo los dos meses que llevo con él hemos tenido una comunicación muy directa. Muchas cosas, casi todas, las hemos hablado y la no inclusión en el once contra el Atlético era una decisión de sentido común. Cero problemas y ningún reproche. Siempre está a disposición del equipo y siempre ha tenido respeto por mis decisiones. Nunca he tenido un reproche por parte de él y siempre se ha puesto a mi disposición. Es una suerte tener un jugador de esa magnitud y esa humildad", explicó.

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También se refirió a las declaraciones de Mbappé sobre su rol a la hora de defender y en las que reconoció que en ocasiones lo hace "un poco menos que los demás". Arbeloa, también defendió a su jugador:

"Creo que Kylian tiene un compromiso enorme con su equipo y compañeros. Saber lo que le pido a él ay a la gente de arriba, un sentido colectivo, que es lo que pido a los jugadores. Está claro que los delanteros tienen que defender menos que los defensas, pero tenemos que ser un equipo muy comprometido todos los días y todos los jugadores. Para ganar cada partido necesitamos del compromiso de todos. Hay que acabar el partido sin ahorrar ningún esfuerzo. Y luego, el talento de estos jugadores marcará la diferencia".

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Además, dejó claro que los nueve partidos de Liga que tiene que disputar el Real Madrid y los dos que de momento tiene que afrontar de Champions League contra el Bayern, serán todos clave para definir los títulos del curso.

"Estamos donde queríamos estar, peleando por Liga y Champions. Nuestro único objetivo, ganar mañana (sábado) al Mallorca. Luego, el siguiente. Nos jugamos la LaLiga y la 'Champions' en cada partido. No hay margen de error. Mañana es un partido muy complicado. Me han saltado 714 alarmas por el contexto del que venimos, por la dificultad del rival", señaló.

"Siempre después del parón cuesta conectar. Pero veo a mis jugadores con muchas ganas, confianza y mentalizados para luchar por la Liga y la Champions. No va a ser fácil, lo sabemos. Todos juntos, con esa gran unidad. Cuando llega la primavera, el Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo. Y ese es el objetivo que tenemos", añadió.

Además, informó de que todos sus jugadores internacionales "han vuelto bien y sanos y salvos" de los partidos que disputaron con sus selecciones y reconoció que para todos la experiencia ha sido positiva.

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Tuvo palabras para Jude Bellingham, que frente al Atlético de Madrid disputó sus primeros minutos tras superar una lesión y después fue convocado por Inglaterra. Sin embargo, Thomas Tuchel no le dio minutos en sus dos amistosos.

"El caso de Bellinghgam era un caso un poco particular. Lo cierto es que sí jugó contra el Atlético unos minutos. EL seleccionador inglés ha decidido que no jugara. Entiendo que no hayan querido correr ningún tipo de riesgos. Jude es inteligente para hacer buenas sesiones de entrenamiento y seguir poniéndose a punto para seguir cogiendo ritmo de competición, que es lo que queremos. Y nada más".

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"El plan era el que decida el seleccionador inglés. Decide el seleccionador, es lo normal. No hay ningún problema que no haya tenido minutos con Inglaterra. Si los hubiese tenido, tampoco. Va a ser un jugador importante y estoy contento de verlo en los entrenamientos. Ahora atiene que recuperar su mejor nivel y eso se hace jugando. Ha estado parado mucho tiempo y vamos a tener que reencontrarle poco a poco", apuntó.

Preguntado por si cree que la próxima temporada se sentará en el banquillo del Real Madrid, dijo que no le preocupa ese futuro para él lejano y señaló que estará en el club blanco hasta que el club decida.

Álvaro Arbeloa asumió en reemplazo de Xabi Alonso. AFP

"Mi único objetivo es ayudar a los jugadores a ganar títulos. Es lo que quiero. Ayudar y poner mi grano de arena. Esté quien esté en esta silla, seré muy feliz si el Real Madrid gana y ese es mi objetivo".

Asimismo, reconoció que siguió todos los partidos internacionales de sus jugadores y que mandó un mensaje de felicitación a Arda Güler tras conseguir su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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"Le di la enhorabuena. Muy feliz por él, sé lo que significa jugar un Mundial para Arda, por la cita y por el orgullo que siente por su país. Muy feliz de ver a mis jugadores felices, que consigan sus objetivos con sus selecciones. Me encantaría ver a todos mis jugadores en verano en el Mundial".

Por último, se refirió a la situación de Brahim Díaz, que podría ser uno de los damnificados por la vuelta de Mbappé al once inicial del Real Madrid.

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"Que siga dando el nivel que está dando. Es el objetivo de cada jugador, demostrar el talento que tiene y sobre todo las ganas. Ha jugado a un nivel altísimo y ahora es decisión mía. Seguro que va a seguir teniendo muchísimos minutos en el campo porque se los está ganando".

"Nos da mucho de inicio y sale desde el banquillo y aporta. Es diferencial. Viene de un a situación que no era fácil, ha sabido luchar y cuando le he dado la oportunidad ha demostrado el jugador que es. Tenemos una gran plantilla con grandísimos jugadores y los vamos a necesitar a todos", finalizó.