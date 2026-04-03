Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arbeloa pidió dejar atrás el tema de la rodilla de Kylian Mbappé y centrarse en sus goles

Arbeloa pidió dejar atrás el tema de la rodilla de Kylian Mbappé y centrarse en sus goles

El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, generó una actualización sobre su plantel previo al juego contra Mallorca por la Liga y tuvo palabras sobre Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad