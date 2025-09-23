Jhon Arias mostró su calidad: clave en gol de Wolverhampton contra Everton, por Carabao Cup

Después de convertirse en figura de Fluminense, Jhon Arias firmó con Wolverhampton con la ilusión de seguir por la misma senda y consolidarse en Europa. Sin embargo, las cosas no salieron de la manera como esperaba. En lo que va de la temporada, solo acumula 269 minutos, repartidos en seis compromisos, en los que no había podido mostrar su talento y calidad.

Por fortuna, este martes 23 de septiembre, la historia tuvo un capítulo de alegría. El colombiano fue elegido como titular para el compromiso frente a Everton, por la tercera ronda de la Carabao Cup, y aprovechó la oportunidad. Al minuto 29, remató de zurda, sin dejar caer el balón, y exigió al arquero, Mark Travers, quien dio rebote y Marshall Munetsi anotó el 1-0.

Jhon Arias con el Wolverhampton - Foto: Getty Images

Gol de Marshall Munetsi, con participación de Jhon Arias, en Wolverhampton vs. Everton