Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias alzó la voz; "el arbitraje ya no solo influye en el resultado, sino en los goles"

Alfredo Arias alzó la voz; "el arbitraje ya no solo influye en el resultado, sino en los goles"

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 luego de perder 5-3 en penaltis con Barranquilla, sin embargo, en los 90 minutos se dieron polémicas acciones de generaron malestar en el DT Alfredo Arias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
Comparta en:
Alfredo Arias, DT de Junior.
Alfredo Arias, DT de Junior.
Dimayor.

La Copa BetPlay 2026 tuvo otra gran sorpresa, esta vez por cuenta del Junior que se despidió en la fase 1B tras perder 5-3 en los penaltis con Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, en la capital del Atlántico. El encuentro en el tiempo reglamentario culminó 3-3 en medio de la polémica por dos goles del conjunto local en fuera de juego. Como era de esperarse, eso genero malestar en el 'tiburón' y el director técnico Alfredo Arias no se quedó callado en la rueda de prensa posterior.

El estratega uruguayo dejó en claro que quedo muy preocupado por el desempeño de los colegiados. "El arbitraje ya no solo influye en el resultado, sino incluso en los goles. Nos ponen en pérdida. El primero y el tercer gol son en fuera de lugar y, en el segundo gol, hay una falta clara sobre Muriel que el juez central no pita. Esto tiene poco que ver con lo que hagamos nosotros y con lo muy bien que hizo Barranquilla, que nos gana por penaltis justamente. La verdad es que es muy preocupante que en los tres goles haya una incidencia directa. Mis jugadores se sobrepusieron a eso, lo quisieron ganar y no pudimos porque al frente tuvimos un rival que lo hizo muy bien. Me alegra mucho porque son ellos los que más adelante van a seguir defendiendo esta región", dijo sin sonrojarse.

Barranquilla vs. Junior - Copa BetPlay.
Barranquilla vs. Junior - Copa BetPlay.
Barranquilla.
Barranquilla FC vs. Junior.
Fútbol Colombiano

Junior, eliminado de Copa BetPlay, tras caer 5-3 en penaltis con Barranquilla; cuestionado arbitraje

Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Vea la espectacular asistencia de taco de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Miguel Calero en el título de Copa América de la Selección Colombia en 2001.
Exclusivo
Selección Colombia

La huella inolvidable de Miguel Calero en título de Colombia de Copa América 2001; "era un ganador"

Si bien Arias señaló a los árbitros, tampoco le quitó reconocimiento al triunfo del club que funciona como cantera de los rojiblancos. "Si deseábamos que alguien nos eliminara, era Barranquilla. Por lo menos, mi deseo es que le vaya de lo mejor de aquí en adelante. Los dos partidos fueron muy buenos. Son jóvenes que conocemos, que tuvimos el semestre pasado por el asunto del reglamento, ya que teníamos que jugar con menores, pero no les pudimos dar muchos minutos. Lo están haciendo muy bien y, con un gran trabajo del cuerpo técnico, hay que felicitarlos", remarcó.

Lo cierto es que Junior ahora se deberá concentrar en la Liga BetPlay II 2026, en la cual tiene duelo programado para el próximo sábado 1 de agosto contra Millonarios.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Alfredo Arias

Junior de Barranquilla

Copa Colombia

Barranquilla FC

Publicidad

Publicidad

Publicidad