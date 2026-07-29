Alfredo Arias alzó la voz; "el arbitraje ya no solo influye en el resultado, sino en los goles"

La Copa BetPlay 2026 tuvo otra gran sorpresa, esta vez por cuenta del Junior que se despidió en la fase 1B tras perder 5-3 en los penaltis con Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, en la capital del Atlántico. El encuentro en el tiempo reglamentario culminó 3-3 en medio de la polémica por dos goles del conjunto local en fuera de juego. Como era de esperarse, eso genero malestar en el 'tiburón' y el director técnico Alfredo Arias no se quedó callado en la rueda de prensa posterior.

El estratega uruguayo dejó en claro que quedo muy preocupado por el desempeño de los colegiados. "El arbitraje ya no solo influye en el resultado, sino incluso en los goles. Nos ponen en pérdida. El primero y el tercer gol son en fuera de lugar y, en el segundo gol, hay una falta clara sobre Muriel que el juez central no pita. Esto tiene poco que ver con lo que hagamos nosotros y con lo muy bien que hizo Barranquilla, que nos gana por penaltis justamente. La verdad es que es muy preocupante que en los tres goles haya una incidencia directa. Mis jugadores se sobrepusieron a eso, lo quisieron ganar y no pudimos porque al frente tuvimos un rival que lo hizo muy bien. Me alegra mucho porque son ellos los que más adelante van a seguir defendiendo esta región", dijo sin sonrojarse.

Barranquilla vs. Junior - Copa BetPlay. Barranquilla.

Si bien Arias señaló a los árbitros, tampoco le quitó reconocimiento al triunfo del club que funciona como cantera de los rojiblancos. "Si deseábamos que alguien nos eliminara, era Barranquilla. Por lo menos, mi deseo es que le vaya de lo mejor de aquí en adelante. Los dos partidos fueron muy buenos. Son jóvenes que conocemos, que tuvimos el semestre pasado por el asunto del reglamento, ya que teníamos que jugar con menores, pero no les pudimos dar muchos minutos. Lo están haciendo muy bien y, con un gran trabajo del cuerpo técnico, hay que felicitarlos", remarcó.



Lo cierto es que Junior ahora se deberá concentrar en la Liga BetPlay II 2026, en la cual tiene duelo programado para el próximo sábado 1 de agosto contra Millonarios.