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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la espectacular asistencia de taco de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Vea la espectacular asistencia de taco de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras, en el Brasileirao

El volante colombiano Jhon Arias se reportó con un pase de gol en el primer tanto de Palmeiras, en el duelo contra Vitória, por la fecha 21 del fútbol brasileño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Foto: AFP

Este miércoles, en la fecha 21 del Brasileirao, Palmeiras visitó a Vitória y tuvo el sello y protagonismo del colombiano Jhon Arias, quien se lució con una asistencia de taco.

Al 45+1', Arias recibió un balón en el medio campo y la tocó de primera intención con su talón, dejándosela a un Mauricio que anotó con un potente remate de pierna zurda.

Vea la asistencia de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras

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