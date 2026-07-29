Vea la espectacular asistencia de taco de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Este miércoles, en la fecha 21 del Brasileirao, Palmeiras visitó a Vitória y tuvo el sello y protagonismo del colombiano Jhon Arias, quien se lució con una asistencia de taco.
Al 45+1', Arias recibió un balón en el medio campo y la tocó de primera intención con su talón, dejándosela a un Mauricio que anotó con un potente remate de pierna zurda.
Vea la asistencia de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras
El GOLAZO que acaba de anotar Mauricio 🇵🇾 para Palmeiras ante Vitória por el Brasilerâo 🇧🇷 pic.twitter.com/JaGa7yEIBZ— Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 30, 2026
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