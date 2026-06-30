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Gol Caracol  / Julián Quiñones prendió la fiesta en México; vea su golazo contra Ecuador en el Mundial 2026

Julián Quiñones prendió la fiesta en México; vea su golazo contra Ecuador en el Mundial 2026

Atacó el espacio, ganó en velocidad y, adentro del área, el delantero, Julián Quiñones, sacó un potente remate al ángulo, imposible de atajar para el 1-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

Julián Quiñones está teniendo un Mundial 2026 de ensueño. En el debut, marcó un tanto en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica; posteriormente, dijo presente en el triunfo 3-0 contra República Checa; y, ahora, este martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final, fue el encargado de abrir el marcador frente a Ecuador.

Estadio Azteca - Mundial 2026.
Gol Caracol

¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Ecuador, en el Mundial 2026?

Todo ocurrió al minuto 22, cuando atacó la banda izquierda a pura velocidad, rompiendo la solidez defensiva del conjunto sudamericano. Roberto Alvarado se percató de ello, levantó la cabeza y envió un pase preciso. Con el balón en sus pies, el atacante mexicano entró al área, se perfiló y sacó un potente remate: 1-0.

Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

Vea el gol de Julián Quiñones con México vs. Ecuador en el Mundial 2026

Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
Gol Caracol

Asistencia de Julián Quiñones y espectacular gol de Raúl Jiménez para México contra Ecuador

México vs. Ecuador - Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 México vs. Ecuador, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Selección Francia.
Gol Caracol

"Queremos ayudar a Kylian Mbappé a superar a Lionel Messi, por supuesto"

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