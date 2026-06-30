Julián Quiñones prendió la fiesta en México; vea su golazo contra Ecuador en el Mundial 2026

Julián Quiñones está teniendo un Mundial 2026 de ensueño. En el debut, marcó un tanto en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica; posteriormente, dijo presente en el triunfo 3-0 contra República Checa; y, ahora, este martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final, fue el encargado de abrir el marcador frente a Ecuador.

Todo ocurrió al minuto 22, cuando atacó la banda izquierda a pura velocidad, rompiendo la solidez defensiva del conjunto sudamericano. Roberto Alvarado se percató de ello, levantó la cabeza y envió un pase preciso. Con el balón en sus pies, el atacante mexicano entró al área, se perfiló y sacó un potente remate: 1-0.

Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Julián Quiñones con México vs. Ecuador en el Mundial 2026

¡GOLAZO DE MÉXICO!



Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HHePHePLH6 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026