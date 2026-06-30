Julián Quiñones prendió la fiesta en México; vea su golazo contra Ecuador en el Mundial 2026

Julián Quiñones está teniendo un Mundial 2026 de ensueño. En el debut, marcó un tanto en la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica; posteriormente, dijo presente en el triunfo 3-0 contra República Checa; y, ahora, este martes 30 de junio, por los dieciseisavos de final, fue el encargado de abrir el marcador frente a Ecuador.
Todo ocurrió al minuto 22, cuando atacó la banda izquierda a pura velocidad, rompiendo la solidez defensiva del conjunto sudamericano. Roberto Alvarado se percató de ello, levantó la cabeza y envió un pase preciso. Con el balón en sus pies, el atacante mexicano entró al área, se perfiló y sacó un potente remate: 1-0.
Vea el gol de Julián Quiñones con México vs. Ecuador en el Mundial 2026
¡GOLAZO DE MÉXICO!— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HHePHePLH6
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