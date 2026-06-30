Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿A cuántos goles está Kylian Mbappé del récord de Lionel Messi en los Mundiales?

¿A cuántos goles está Kylian Mbappé del récord de Lionel Messi en los Mundiales?

Kylian Mbappé le marcó dos goles a Suecia y se acercó al registro goleador que ostenta Lionel Messi en las Copas del Mundo. Acá toda la información.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
AFP.

Kylian Mbappé contribuyó este martes con un doblete a la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial a expensas de Suecia (3-0), y con 18 goles quedó a uno de Lionel Messi, el máximo anotador en la historia de los mundiales.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, ha jugado tres Copas del Mundo: Rusia 2028, Catar 2022, y la actual edición en la que ya suma 6, los mismos que mantenían hasta hoy al 10 argentino como máximo goleador del torneo.

Francia vs. Suecia - Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea acá el resumen de Francia vs. Suecia; mejores jugadas, gol anulado y más

Deiver Machado en su debut con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Exclusivo
Selección Colombia

Deiver Machado, "el hombre de fe inquebrantable y resiliente" que vive su primer Mundial

Estadio Azteca - Mundial 2026.
Gol Caracol

¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Ecuador, en el Mundial 2026?

Messi, quien cumplió 39 años el pasado 24 de junio, ha disputado 6 ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022, en la que se consagraron campeones, y la presente.

Mbappé, el astro francés del Real Madrid, llegó a la vigésima tercera edición del torneo con 12 tantos en su experiencia mundialista, los mismos que anotó Pelé en cuatro participaciones.

Y el capitán de la selección argentina igualaba con 13 al francés Just Fontaine.

Publicidad

En lo que va del torneo, Messi y Mbappé superaron los 14 goles del alemán Gerd Müller, los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, y los 16 del alemán Miroslav Klose.

El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Publicidad

Luego amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados.

En la clasificación de goleadores del Mundial de 2026 Messi y Mbappé ahora igualan con 6 en la cima.

Con el gol que dio este martes a Noruega el triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil y la clasificación a la fase de los dieciséis mejores selecciones, Erling Haaland llegó a cinco y ocupa el segundo escalón.

En la lucha por la Bota de Oro también compiten con cuatro el francés Ousmane Dembelé y el brasileño Vinícius.

Federico Valverde en Uruguay
Gol Caracol

Bielsa rompió el silencio y se refirió a la relación que tenía con Federico Valverde en Uruguay

Kylian Mbappé festejando anotación contra Suecia, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Mbappé en Francia 3-0 Suecia

Festejo de Francia en el Mundial 2026
Gol Caracol

Francia no tuvo lío para pasar a los octavos del Mundial 2026; 3-0 a Suecia, con Mbappé como figura

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Lionel Messi

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad