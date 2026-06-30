Asistencia de Julián Quiñones y espectacular gol de Raúl Jiménez para México contra Ecuador

Julián Quiñones fue el hombre de la noche en el primer tiempo entre México y Ecuador, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que anotó un tanto y firmó una asistencia.

Justamente, el pasegol fue para Raúl Jiménez, quien no perdonó. Cuando transcurría el minuto 22, controló el balón en el borde del área, remató al ángulo y puso el 2-0.

Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026 AFP

Vea la asistencia de Julián Quiñones y gol de Raúl Jiménez en México vs Ecuador

¡UFF, GOLAZO DE MÉXICO!



Raúl Jiménez no dudó y puso el 2-0 ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/ARhmrKqYPj — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026