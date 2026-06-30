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Gol Caracol  / Asistencia de Julián Quiñones y espectacular gol de Raúl Jiménez para México contra Ecuador

Asistencia de Julián Quiñones y espectacular gol de Raúl Jiménez para México contra Ecuador

En el estadio Ciudad de México, por los dieciseisavos de final, Julián Quiñones hizo de las suyas y prendió la fiesta, dando un pasegol e inflando las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

Julián Quiñones fue el hombre de la noche en el primer tiempo entre México y Ecuador, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ya que anotó un tanto y firmó una asistencia.

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Justamente, el pasegol fue para Raúl Jiménez, quien no perdonó. Cuando transcurría el minuto 22, controló el balón en el borde del área, remató al ángulo y puso el 2-0.

Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
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Vea la asistencia de Julián Quiñones y gol de Raúl Jiménez en México vs Ecuador

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