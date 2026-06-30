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Gol Caracol  / Erling Haaland, con poca fe en Noruega; "hay pocas posibilidades de eliminar a Brasil en el Mundial"

Erling Haaland, con poca fe en Noruega; "hay pocas posibilidades de eliminar a Brasil en el Mundial"

Pese a clasificar a los octavos de final, Erling Haaland se lo tomó con calma en Noruega y dejó en claro que el favoritismo recae sobre Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Erling Haaland, jugador de Noruega.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
AFP.

El noruego Erling Haaland, autor del gol de la victoria de la selección noruega sobre Costa de Marfil, que clasificó a su equipo para los octavos de final del Mundial 2026, considera que tienen "muy pocas posibilidades" de eliminar a Brasil.

Noruega se impuso este martes a Costa de Marfil por 2-1 y Haaland anotó el gol decisivo en el minuto 86, tras un pase de Patrik Berger.

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Es el quinto que anota en su primera Copa del Mundo, solo uno menos que Lionel Messi y Kilyan Mbappé y su sexagésimo tanto en 53 partidos con la selección noruega, lo que le convierte en el jugador en activo que ha necesitado menos encuentros para alcanzar esa cifra. Mbappé necesitó 100 partidos y Messi, 122.

Entrevistado por la televisión nada más concluir el partido, el atacante indicó: "Vamos a los octavos de final, habrá equipos excelentes. No será fácil, hay que ser realistas. No sé si lo lograremos. Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados", dijo y al ser preguntado por las posibilidades de eliminar a Brasil, el gigante noruego dijo: "eh...muy pocas".

Poco después, posó en sus redes sociales vestido con gorro y botas tejanas, convertido en el pistolero que todos los noruegos esperan que sea ante la selección que dirige Carlos Ancelotti.

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