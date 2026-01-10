Jhon Arias celebró con Wolverhampton en la FA Cup: así fue su gol al Shrewsbury Town

Jhon Arias se reportó este sábado con gol en Wolverhampton, que recibió al Shrewsbury Town Football Club por la tercera ronda de la FA Cup. El extremo chocoano marcó el segundo tanto para los 'lobos' luego de aprovechar un pase entre líneas de un compañero, apeló a su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino y definió de gran manera para vencer la resistencia del golero visitante, a los 11 minutos.

A continuación llegó la celebración para el número '10' y los abrazos de felicitaciones de sus compañeros de equipo.

Vea acá el gol de Jhon Arias HOY con Wolverhampton en la FA Cup:

¡CLARO, JHON! Gran definición del colombiano Arias para el rápido 2-0 de los Wolves ante Shrewsbury en la FA Cup.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I6wM3aHDYF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026