Colombianos en el exterior  / Jhon Arias celebró con Wolverhampton en la FA Cup: así fue su gol al Shrewsbury Town

Jhon Arias celebró con Wolverhampton en la FA Cup: así fue su gol al Shrewsbury Town

El chocoano aprovechó un pase entre líneas de un compañero, apeló a su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino y definió de gran manera para vencer al golero visitante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolverhampton.
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolverhampton.
@wolves/Instagram

