Gol Caracol  / DT del Barcelona, desafiante: “¿Cuántos clásicos hemos perdido contra Mbappé, solo uno?"

DT del Barcelona, desafiante: “¿Cuántos clásicos hemos perdido contra Mbappé, solo uno?"

Hansi Flick compareció en rueda de prensa previo a la final de la Supercopa de España contra Real Madrid y le dedicó algunas palabras a Kylian Mbappé, figura de los 'merengues'.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
AFP

