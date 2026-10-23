Miguel Monsalve, de Estudiantes, advirtió a Palmeiras, de Jhon Arias, en Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus protagonistas: Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al nuevo campeón del continente. En la antesala del compromiso, el colombiano Miguel Monsalve dejó claro que el conjunto argentino no se siente inferior a su rival brasileño, que cuenta con Jhon Arias entre sus figuras.

En diálogo con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el mediocampista de Estudiantes reconoció el poderío económico del fútbol brasileño, pero aseguró que el equipo platense afrontará la definición con confianza y convencido de sus posibilidades de conquistar el título.

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"El fútbol brasileño, en los últimos años, tiene un poderío económico para armar nóminas de 'peso' y, por eso, los demás llegan por debajo. Sin embargo, vamos de igual a igual, sin miedo y estamos a un paso de alcanzar ese objetivo", manifestó Monsalve.

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El futbolista también destacó la historia y la identidad de su equipo, dos aspectos que considera fundamentales para competir en una instancia de esta magnitud.



"La grandeza de Estudiantes es algo único, tiene una mística tremenda y que vale la pena resaltar. Vamos a ir a la final con toda", agregó el colombiano, quien tendrá la oportunidad de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera.

Miguel Monsalve ya piensa en Palmeiras

Aunque el conjunto argentino todavía disfruta la clasificación, el mediocampista reconoció que la preparación para enfrentar al equipo brasileño ya está en marcha. Palmeiras consiguió su boleto tras superar a Fluminense en una definición por penales, mientras que Estudiantes eliminó a Flamengo en el estadio Maracaná, también desde los doce pasos.

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"Sí, pensando en el siguiente objetivo, sabiendo que el rival es difícil. Eso sí, estamos también disfrutando la clasificación porque fue una hazaña grande", explicó Monsalve sobre el momento que vive el plantel.

La mentalidad de Estudiantes para buscar el título

El colombiano también reveló parte del mensaje que transmite el entrenador al grupo, especialmente cuando se trata de afrontar compromisos decisivos frente a rivales de alto nivel.

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"La mentalidad y el mensaje que nos transmite es nunca sentirnos menos que nadie, entender la grandeza del club, ser conscientes de la institución a la que representamos", señaló.

Además, resaltó la exigencia del cuerpo técnico: "Es un hombre competitivo y nos dice que juguemos al límite, dejándolo todo y trabajando en equipo".

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Con esa mentalidad, Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores, mientras que Palmeiras irá por su cuarto título. En Montevideo, el equipo de Miguel Monsalve intentará convertir su hazaña ante Flamengo en el paso definitivo hacia la gloria continental, frente a un rival que también cuenta con el colombiano Jhon Arias.