Atlético Nacional sacó un empate en su segundo partido como visitante en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, tras el 0-0 en Once Caldas, ahora fue 1-1 con Santa Fe, en El Campín. Ese resultado no dejó feliz al técnico Lucas González pero el DT confía en que en los partidos de local puedan dar un paso hacia la final.

Por eso, en rueda de prensa el entrenador de los 'verdolagas' dio su análisis del compromiso, se refirió a la salida por lesión de Néider Parra, y muchos temás más.

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"No estoy contento, siento que el partido podíamos ganarlo, pero es un partido típico de cuadrangulares: con pocas ocasiones de gol, muy disputado, muy friccionado y con una intensidad altísima. Lo que más me gustó del equipo fue el carácter. Queremos siempre jugar al fútbol, tener la pelota e imponer condiciones. Santa Fe es un muy buen equipo, hoy nos la pusieron difícil", comenzó diciendo de entrada Lucas González, quien cerró su primera intervención con los medios de comunicación, señalando que "queda volvernos a ver las caras en cuatro días, pero esta vez en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente".

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Acá más declaraciones de Lucas González, técnico de Atlético Nacional:



*El saldo de visitantes

"Llevamos cinco de visitante sin ganar, la buena noticia es que ahora nos tocan tres de local. Lo de Néider Parra es que se dobló el tobillo, que ya se lo había doblado antes. Esperemos que no sea nada serio y pueda estar el fin de semana para jugar".

*El objetivo en Bogotá

"Vinimos a ganar, pero nos enfrentamos a un buen equipo que logró marcarnos un gol después de estar ganando nosotros. El punto nos sirve, tres puntos era mejor, pero tenemos que volvernos a ver las caras".

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*La salida de Alfredo Morelos

"Somos un equipo. Está muy claro dentro del equipo que este está por encima de todos. Edwin Cardona entró, creó una ocasión clarísima de gol, y la más clarísima fue con Edwin en el campo. Los que entran a finalizar son igual de importantes que los que inician. Tendremos posibilidades reales de llegar a la final e intentar ser campeones".

*La defensa de Nacional

"No hago muchas apreciaciones después de los partidos porque hay que volverlos a ver. Jugamos con dos centrales de inicio, se lesionó Néider, el equipo lo hizo bien. Nos generó Santa Fe, siendo local, muy poco. Ellos tendrán ganas, nosotros también".

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*El desgaste de los cuadrangulares

"En la semana no había mucho tiempo de trabajar, en cuadrangulares no hay. La prioridad es recuperar a los jugadores. Si ustedes se dan cuenta, los equipos estamos perdiendo un jugador por partido. Hoy lo de Néider esperemos no sea nada, es un golpe; Santa Fe pierde otro jugador por lesión, pasó ayer... y todo por la cantidad de partidos. La prioridad es intentar recuperar a los jugadores. El trabajo de análisis lo hacemos en un día que tenemos, le pasamos la información a los jugadores y planteamos todos los escenarios. Seguramente ellos no están contentos con el resultado, nosotros tampoco. Sentí que lo podíamos ganar, pero repito: nos volvemos a ver las caras en nuestra casa y con nuestra gente".