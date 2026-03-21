Jhon Arias y un golazo de 'otro planeta'; vea la anotación del colombiano con Palmeiras

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Este sábado, Palmeiras enfrentó a Sao Paulo por el Brasileirao, con Jhon Arias como uno de los principales protagonistas.
Y es que, el colombiano anotó un auténtico golazo, de media distancia, sacando un potente y colocado remate al palo derecho del guardameta rival.
De esta manera, el colombiano puso arriba de manera parcial, al 'verdao'.
PALMEIRAS ABRE O PLACAR NO MORUMBIS— DataFut (@DataFutebol) March 22, 2026
BELO GOL DO JHON ARIAS!!!! ELE ADAPTOU.
pic.twitter.com/LmPXe8OA1H
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