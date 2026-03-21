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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y un golazo de 'otro planeta'; vea la anotación del colombiano con Palmeiras

Jhon Arias y un golazo de 'otro planeta'; vea la anotación del colombiano con Palmeiras

El 'cafetero' anotó un golazo, de gran factura, con un remate de media distancia que se hizo inatajable para el golero rival, quien solo vio como entró el balón entre los tres palos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao.
Jhon Arias destacó con Palmeiras en el Brasileirao.
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