"No creemos que haya necesidad de cambiar la sede del partido de Santa Fe con River Plate"

"En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, queda suspendido temporalmente este juego de Santa Fe y River Plate", con este mensaje, Conmebol dio a conocer la decisión con relación a la ida de esta llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Dicha medida se tomó debido al terremoto que se presentó en el país 'cafetero', el pasado lunes 10 de agosto, afectando varias ciudades, principalmente, Cali, Quibdó, Pereira y Manizales. Así las cosas, el presidente del conjunto 'cardenal', Eduardo Méndez, habló en entrevista con el programa 'No podemos perder', del periodista, Flavio Azzaro, y dio su punto de vista sobre el cambio realizado por el ente rector y cómo están operando desde la institución capitalina.

¿Hay posible fecha para el partido?

"No, estamos esperando que la Conmebol fije la fecha del juego. Todavía no está confirmado. Después de que anunciaran la suspensión del juego, dimos inicio a las cancelaciones de lo que teníamos previsto para la próxima semana, cuando estaba programado jugar el 19. Ya cancelamos vuelos y reserva del hotel. Lo que nos toca es esperar a que Conmebol fije la fecha y, de acuerdo con lo que ellos estipulen, trataremos de organizar todo. En este momento, todo depende de las fechas que determinen. La parte logística quedó aplazada y tenemos que estar dispuestos a acatar las decisiones de la organización".

Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia AFP

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Se ha hablado mucho de diferentes sedes: Lima, Quito, Miami, Asunción e incluso de cambiar la localía. ¿Qué reflexión tiene usted al respecto?

"Tenemos una ciudad que no se vio afectada. El estadio ya pasó las revisiones que correspondían y Bogotá cuenta con un aeropuerto que sigue funcionando y operando. Por eso, no creemos que haya necesidad de cambiar la sede. La ciudad está apta para realizar un partido. Por supuesto, no quisiéramos jugarlo ni en ocho días ni en un mes por el dolor que existe en este momento, pero la vida continúa y tenemos que afrontar lo que viene más adelante".

