El equipo argentino que tocó a la puerta de James Rodríguez; "ni llegamos a lo económico"

James Rodríguez es uno de los talentosos jugadores colombianos que atrae las miradas de clubes importantes en el mundo, a raíz de su fútbol exquisito, pero hubo un club argentino en particular que le tocó la puerta para ficharlo; sin embargo, la suerte ni la economía estuvo de su lado.

Antes de que el '10' decidiera optar por el Minnesota United, de la Mayor League Soccer (MLS), éste elenco del sur del continente intentó incorporarlo a sus filas, pero las negociaciones no avanzaron por motivos económicos. Finalmente, fue Óscar Romero el que terminó arribando; el equipo en cuestión es Huracán.

Fue en el programa 'La Noche' de 'TyC Sports' que Daniel Vega, secretario técnico del 'globo', el que reveló esta información. En dicho espacio televisivo al dirigente le consultaron por un jugador que le hubiese gustado traer al plantel en su gestión y no se dio, su respuesta fue el volante cucuteño.

James Rodríguez en la previa del juego contra Suiza por el Mundail 2026. Foto: Getty Imágenes

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"No sé qué jugador, pero hemos llamado hasta James Rodríguez, si querés que te diga. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”, expresó Vega.



Siguiendo con sus declaraciones, Vega complementó que ni siquiera pudieron hacerle un ofrecimiento económico, esto tras conocer las pretensiones del exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros.

"No, ni llegamos a eso. No estaba dentro de los parámetros que me habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos", indicó el secretario técnico de Huracán.

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Todos este intento por parte de Huracán sucedió en el pasado mercado de pases en enero de este 2026, pero el capitán de la Selección Colombia decidió fichar por Minnesota United, escuadra de la Conferencia Oeste de la MLS.

🎈🇨🇴 Daniel Vega, secretario deportivo de Huracán, pasó por La Noche de TyC Sports y contó cuándo negociaron por James Rodríguez para intentar traerlo al Globo. pic.twitter.com/49Rvr5LT04 — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2026

Lo cierto es que el futbolista, de 35 años, culminó su periplo en el club norteamericano, jugando sólo ocho partidos, acumulando en total 273 minutos en cancha; contando la MLS y la US Open Cup. Durante su paso por Minnesota United no marcó ningún gol, pero se reportó con dos asistencias.

