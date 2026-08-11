Juventus y una nueva oferta por Jhon Lucumí; dinero más un jugador colombiano en el medio

Juventus no para en sus esfuerzos por hacerse con los servicios deportivos de Jhon Lucumí. La 'vecchia signora' quiere tener al defensor colombiano en sus filas para la temporada que se avecina en el fútbol de Italia, y para lograrlo, está dispuesto a dar más dinero al Bologna, club que no lo dejaría ir por menos de 25 millones de euros.

Las últimas novedades que se reportan desde el 'viejo continente' es que el elenco de Turín, que ofreció inicialmente unos 17 millones de la moneda única, aumentará esta cifra, e incluso, ofrecería al

'rossoblù a Juan David Cabal en calidad de cedido; todo con el objetivo de poder cerrar el negocio.

Jhon Lucumí, defensor del Bologna y de la Selección Colombia. Foto: AFP

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El encargado de suministrar esta información fue el periodista italiano Nicolò Schira, quien además es especialista en el mercado de pases. La noticia con respecto a Lucumí y Juventus la comunicó en su perfil en 'X', agregando que el central vallecaucano de 28 años ya alcanzó un principio de acuerdo con la escuadra entrenada por Luciano Spalletti.



"Exclusivo: Juventus está listo para aumentar a 20 millones de euros su oferta al Bologna para fichar a Jhon Lucumí, quien ya ha alcanzado un acuerdo de principio con Juventus para un contrato hasta 2031 (2,5 millones de euros al año). Los 'bianconeri' también han ofrecido a Bologna a Juan David Cabal en préstamo + opción de compra", reseñó Schira en la red social mencionada.

🚨 Excl. - #Juventus are ready to increase to €20M their bid to #Bologna to sign Jhon #Lucumì, who has already reached an agreement in principle with #Juve for a contract until 2031 (€2,5M/year). Bianconeri have also offered to Bologna Juan #Cabal on loan + option to buy https://t.co/KExOY3USSI — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2026

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La promesa del Bolonia

El club 'rossoblù' le había prometido a Lucumí facilitarle su salida en esta ventana de transferencias, si se quedaba una temporada más - situación que cumplió la campaña anterior- , por lo que buscan una fórmula que satisfaga las necesidades deportivas del Bologna, sin perder estabilidad financiera. Además, de que el conjunto 'emiliano' debe transferirle obligatoriamente el veinte por ciento de la venta al Genk de Bélgica.

Por lo tanto, sólo queda esperar qué sucede con esta nueva propuesta por parte de la Juventus a Bologna, si finalmente la acepta y el central de la Selección Colombia cambia de rumbos para la campaña que se avecina en el popular 'calcio'.

Jhon Lucumí fue uno de los futbolistas destacados que la 'tricolor' en la pasada Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, cita orbital en donde los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron eliminados en los octavos de final desde el punto blanco del penalti por Suiza.