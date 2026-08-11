Falcao García alzó la mano; en disposición para ayudar tras terremoto en Colombia

Siguen las voces de aliento y apoyo hacia los damnificados por el terremoto de 7.4 en la escala de richter que se sintió en Colombia el lunes pasado, y uno de los que expresó su ayuda fue Radamel Falcao García.

El exdelantero de Millonarios y Atlético de Madrid de España, entre otros, usó sus redes sociales para dejar un claro mensaje al pueblo 'cafetero': "Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos".

A su vez, el delantero samario agregó que "mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están hoy con Colombia". Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas entre los internautas en las plataformas digitales, quienes indicaron que el 'Tigre' sigue siendo un líder dentro y fuera de los campos de juego, retirando su compromiso y don de gente.

Falcao García en su paso por Millonarios. AFP

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Por su parte, Jhon Arias, oriundo del departamento del Chocó, epicentro del terremoto envió ayuda para su paisanos e insumos médicos, los cuales llegarán en un avión privado en las próximas horas a esta región del territorio nacional.



Sube la cifra de víctimas

El número de personas muertas aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

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"El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4. Foto: AFP

La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.

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En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

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El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local. Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.