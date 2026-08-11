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Gol Caracol  / El gran gesto solidario que llega desde el Barcelona, tras el terremoto en Colombia

El gran gesto solidario que llega desde el Barcelona, tras el terremoto en Colombia

Luego del movimiento telúrico que sacudió a Colombia el pasado lunes, desde el Barcelona mostraron apoyo para las víctimas. Además, hicieron un llamado a la solidaridad.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
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FC Barcelona y el gesto con Colombia luego del terremoto
FC Barcelona y el gesto con Colombia luego del terremoto
Fotografía de: AFP

El FC Barcelona y su Fundación han iniciado una campaña extraordinaria de captación de fondos, con una aportación inicial de 100.000 euros, para cooperar en la respuesta a la emergencia humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia.

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"Estos recursos destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça mantiene una relación habitual de colaboración y que trabajan sobre el terreno ofreciendo asistencia de emergencia, protección a la infancia, acceso al agua potable, alimentación, salud, educación y apoyo a las personas desplazadas", señala el comunicado del club.

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La Fundación del FC Barcelona ha hecho este martes un llamado a "la solidaridad de socios y socias, peñistas, aficionados y aficionadas, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa solidaria". Los fondos recaudados, apunta la entidad 'azulgrana', se canalizarán a través "de organizaciones humanitarias de reconocida trayectoria, capacidad operativa y presencia sobre el terreno, garantizando que las aportaciones lleguen a las personas que más lo necesitan".

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En paralelo, el Barcelona ha incorporado un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta de las instalaciones del club para que las personas que compren entradas para algún partido o para el museo del Barcalona y puedan realizar una aportación voluntaria mediante el redondeo del importe.

Además del equipo 'azulgrana', diversos clubes han mostrado su apoyo al pueblo colombiano a través de las redes sociales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado lunes 10 de agosto en las horas de la mañana, con epicentro en el departamento del Chocó.

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Con este despliegue de iniciativas, el mundo del deporte vuelve a demostrar su capacidad para unirse ante las grandes tragedias. Las personas interesadas en colaborar con la campaña del FC Barcelona pueden realizar sus donaciones de forma directa a través de los canales oficiales habilitados por la fundación del club.

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