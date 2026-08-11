James Rodríguez, entre la "impotencia" y su mensaje de "no desistir" en Colombia tras el terremoto

El pasado lunes 10 de agosto se registró en Colombia un devastador terremoto que alcanzó los 7.4 en la escala de richter, si bien el movimiento telúrico se sintió en la mayoría del territorio nacional fue la zona del Eje Cafetero, Cali y Chocó donde la naturaleza dejó más destrozos, heridos y personas fallecidas. Pasadas 24 horas de este lamentable episodio, no han parado las voces de solidaridad con los afectados, siendo uno de ellos, James Rodríguez.

El capitán de la Selección Colombia escribió unas sentidas palabras en su perfil personal de Instagram. Unas frases entre la impotencia, pero con el mensaje de no desistir y de darnos la mano como colombianos.

"Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar, y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar", se leyó en el escrito que compartió el cucuteño.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4. Foto: AFP

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El '10' no sólo envió un mensaje de solidaridad hacia las víctimas tras el terremoto, sino que aseguró que cuenten con su ayuda y total apoyo; se puso al servicio de los más necesitados. Igualmente, agradeció a los rescatistas y personal especializado por sus labores.



"Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará. A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llenan de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor. Te amo, Colombia", añadió Rodríguez Rubio.

James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

Otros de los jugadores de la Selección Colombia que han puesto en disposición su ayuda han sido Jhon Arias, que incluso envió un avión privado en conjunto con su esposa Alejandra Ayala a Chocó dotado con insumos médicos y personal médico especializado.