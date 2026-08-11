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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias confirmó que envió insumos médicos y ayudas al Chocó, zona afectada tras el terremoto

Jhon Arias confirmó que envió insumos médicos y ayudas al Chocó, zona afectada tras el terremoto

Tanto Jhon Arias, como su esposa Alejandra Ayala, dijeron presente desde Brasil para solidarizarse con su tierra natal ante el terremoto del lunes pasado.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Jhon Arias junto a su esposa, Alejandra Ayala.
Jhon Arias junto a su esposa, Alejandra Ayala.
Foto captura de pantalla de video

El departamento del Chocó fue el epicentro del terremoto de 7.4 que sacudió el pasado lunes por la mañana a nuestro país. Precisamente de esa región de Colombia es el futbolista Jhon Arias, quien no dudó en enviar su ayuda para sus paisanos en estos duros momentos.

A través de un video, que ya es viral en las redes sociales, el deportista de las filas del Palmeiras de Brasil tomó la palabra y allí aprovechó para pronunciar unas palabras de aliento para su gente, retirarle que tanto él como su familia están con ellos.

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"Por medio de este video queremos reiterar nuestro apoyo a todo el pueblo colombiano, en especial a esas regiones que se vieron afectadas por el gran sismo presentado en nuestro país, estamos hablando a título personal de nuestro región del Chocó, que fue epicentro de la magnitud y fue una de las regiones más afectadas del país. Ratificar nuestro apoyo, ratificar que nos disponibilizamos, desde que no sea posible, a brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance y también a dar un mensaje de ánimo y de aliento, que sabemos que son horas de mucho incertidumbre, de miedo, de desesperación", se le escucho decir a Arias Andrade en el videoclip en donde apareció junto a su esposa, Alejandra Ayala.

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Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Foto tomada del X de @Palmeiras

A continuación, Jhon Adolfo sostuvo que es momento de estar unidos como país, confiar en Dios y que disponibilizó ayuda, insumos médicos y hasta personal especializado que arribarán en un avión privado en las próximas horas a Chocó.

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"También es un llamado a que busquemos de Dios, de su paz, busquemos en ese fe. Es momento de estar unidos, demostrar que cuando estamos unidos como país, somos un gran país, una gran región, somos capaces de salir adelante en las adversidades y también queremos informales, que por esa misma razón, hemos disponibilizado de nuestro propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales de la salud y cargados de insumos médicos para tratar de aliviar todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región. También aprovechamos, por medio de este video para aprovechar un poco, de nuestra iniciativa, por medio de mi esposa hemos disponibilizado algunas cuentas", añadió.

Por su parte, la esposa del jugador de la Selección Colombia, agregó que "es momento de apoyarnos, nosotros vamos a disponibilizar dos cuentas, una en Colombia y otra aquí en brasil para las personas que quieran apoyarnos. Necesitamos que nos ayuden a ayudar, es una situación que nos duele mucho a todos. Estamos dispuestos a ayudar en lo máximo que podamos".

El gesto de Jhon Arias recibió elogios en redes sociales

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En las últimas horas y después de haber expresado su disposición para ayudar con recursos propios al pueblo en Chocó, en las redes sociales tanto periodistas, como aficionados al fútbol y de la Selección Colombia han elogiado la donación hecha por Jhon Arias en horas de incertidumbre y dolor en nuestro país.

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