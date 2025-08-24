Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba anda fino en Krasnodar: hizo doblete a pocos días de convocatoria de Selección Colombia

Jhon Córdoba anda fino en Krasnodar: hizo doblete a pocos días de convocatoria de Selección Colombia

Krasnodar 'aplastó' 6-0 a Krylia Sovétov por la Liga Premier de Rusia con gran protagonismo del delantero colombiano Jhon Córdoba. ¡Ojo, Néstor Lorenzo ya toma apuntes!