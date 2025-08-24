Jhon Córdoba anda fino en Krasnodar: hizo doblete a pocos días de convocatoria de Selección Colombia

Este domingo, en la Liga Premier de Rusia, Krasnodar no tuvo piedad en su visita al Krylia Sovétov y lo goleó 6-0. Dos de los goles fueron obra del colombiano Jhon Córdoba.

A los 42 minutos, Gaetan Perrin se escapó por derecha y metió un pase al área que Córdoba solo tuvo que empujar con su pie derecho.

El doblete del 'cafetero' se selló al 85'. Batxi filtró un pase en profundidad y Córdoba se sacó al arquero y definió con el arco a placer.

El chocoano está en buena forma a pocos días de que salga a la luz la convocatoria de la Selección Colombia para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Vea el primer gol de Jhon Córdoba en Krylia Sovétov vs. Krasnodar

#GOL 🇷🇺 | ¡Goooooooooool Córdoba ⚽️!



FT: Kr. Sovetov [8] 0-4 Krasdonar [1]

- Segundo gol en seis fechas para el delantero del equipo visitante Jhon Córdoba, que ha jugado todos los partidos por liga.



¡Vamos 💛💛💙❤️‍🔥!pic.twitter.com/MtTz8TZDhM — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) August 24, 2025

Vea el segundo gol de Jhon Córdoba en Krylia Sovetóv vs. Krasnodar

🇨🇴 ¡Para el doblete! Jhon Cordoba nuevamente aparece, está vez para poner el 5-0 y de Krasnodar sobre Krylya Sovetov.pic.twitter.com/48kfe6pmIa — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) August 24, 2025