Tadej Pogacar se enojó: "Fuiste el ganador; esas decisiones son un chiste y no son correctas"

El neerlandés Danny Van Poppel (Red Bull-BORA Hansgrohe) se impuso en la tercera etapa de la edición 40 de la Vuelta a Alemania, la cual contó con 175,7 kilómetros entre Arnsberg y Kassel. Quien culminó de segundo fue el noruego Søren Wærenskjold, que continúa en lo más alto de la clasificación general. Sin embargo, las cosas cambiaron con el paso del tiempo.

El ciclista de Países Bajos, de 32 años, había sumado su vigésima cuarta victoria como profesional, entre las que destacan una en la Vuelta a España (2015) y dos en la Vuelta a Hungría de este año. Pero los organizadores de la competencia tomaron la decisión de quitarle el triunfo por desviarse de su línea en el esprint y haber puesto en peligro la vida de otros corredores.

"Wærenskjold gana la tercera etapa del Tour de Alemania tras sanción a Van Poppel" Van Poppel ganó la etapa pero fue sancionado por una maniobra irregular en el sprint, y el triunfo fue a parar al noruego Søren Wærenskjold.🤯 https://t.co/GDMFw5lR8j #DeineTour 📹TNT Sport cycling pic.twitter.com/XwtSr8M8rA — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 23, 2025

En Kassel, Danny Van Poppel había logrado la victoria con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 10 segundos, por delante de Wærenskjold (Uno-X-Mobility) y del francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies), ambos con el mismo tiempo que el ganador. Razón por la que Søren fue quien se terminó adjudicando el primer puesto, lo que desató la ira en una figura mundial.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es el líder de la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2025 AFP

Tadej Pogacar se pronunció en sus redes sociales y fue claro en su postura. "El claro ganador de la etapa de hoy. Estas relegaciones son un chiste y no son correctas. El trabajo fue hecho pobremente, como varias veces este año. Felicitaciones Danny Van Poppel, tú ganaste", fue el primer mensaje que escribió en sus historias de Instagram, con la foto del embalaje.

Pero no fue lo único y continuó con sus argumentos. "Si relegan corredores aquí, deberían relegar a 4 o 5 ciclistas también", sentenció el líder del UAE Team Emirates XRG. No obstante, ya todo se había decidido y nada cambió, dejando al neerlandés sin su victoria de etapa en la Vuelta a Alemania 2025.