Tadej Pogacar se enojó: "Fuiste el ganador; esas decisiones son un chiste y no son correctas"

Tadej Pogacar se enojó: "Fuiste el ganador; esas decisiones son un chiste y no son correctas"

A pesar de que no está compitiendo, Tadej Pogacar está atento a las diferentes carreras de ciclismo y se pronunció en sus redes por una sanción a un corredor.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2025
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2025
AFP
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 09:28 a. m.