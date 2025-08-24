"No han sido días fáciles en Millonarios; no he podido dormir, hasta me dieron relajantes"

En Millonarios los días de terror parecen haber terminado luego de la contundente victoria 3-0 sobre Junior. La sequía de siete partidos sin ganar se frenó, aunque no le hizo pasar un buen momento a los jugadores 'azules', tal como lo confesó a uno de los más experimentados en la zona mixta posterior al encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Se trata de Danovis Banguero, lateral izquierdo y autor del tercer gol de los 'embajadores' frente al 'tiburón'. "Gran triunfo contra el líder, un gran equipo, que está muy bien trabajado en todas sus líneas, pero gracias a una buena intensidad que le metimos al partido, se nos abrió el arco, pudimos sostener el cero esta vez, se hizo el trabajo y conseguimos los tres puntos", dijo de entrada.

Banguero dejó en claro que la situación los tenía muy mal anímicamente e hizo una brutal confesión. "Era urgente, más que todo para ver que el trabajo fuerte da sus frutos porque han sido días fuertes por resultados, por no poder dormir, me tuvieron que colaborar con relajantes, fue complejo para todos. Apretamos dientes, vamos a seguir, apenas hemos ganado un partido", reveló

Danovis Banguero, jugador de Millonarios Foto: Millonarios

Si bien la autocrítica y la reflexión de todo lo ocurrido fue profunda, el exTolima manifestó sus compañeros no lo habían hecho tan mal antes, pero que faltaba lo más importante en el fútbol. "Se nos abrió el arco, tengo que reconocer que en los dos últimos juegos nos metieron tres goles, nos llegaron en el mismo desespero de intentar, de ir hacia adelante, pero así mismo puedo decir que contra Llaneros, La Equidad y Medellín no nos generaron opciones de gol", analizó.

Por último, al defensor le comentaron que fue el gol 91 de su carrera y el cuarto con el 'azul'. "Contento porque hoy si sirvió, se da para redondear el gran partido que se hizo de todo el equipo, la buena vibra que hubo en el banco. Siempre se creyó y confió, esperamos que este sea el inicio de un gran torneo que podemos realizar y meternos a los ocho", concluyó.