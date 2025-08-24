Publicidad

"No han sido días fáciles en Millonarios; no he podido dormir, hasta me dieron relajantes"

"No han sido días fáciles en Millonarios; no he podido dormir, hasta me dieron relajantes"

Uno de los jugadores más experimentado de Millonarios habló con la prensa, dejando una brutal confesión sobre lo que han vivido en el último tiempo.