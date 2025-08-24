Neymar tiene preocupado a Carlo Ancelotti para la convocatoria de la Selección de Brasil

El Santos confirmó este domingo que Neymar sufre un edema muscular en el muslo derecho, en vísperas de que el italiano Carlo Ancelotti convoque a la selección brasileña para los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista sudamericana, frente a Chile y Bolivia.

Según fuentes del club, Neymar sintió unas molestias en los entrenamientos, deberá estar en tratamiento al menos durante una semana y pudiera volver a estar en acción otra vez el próximo día 31, cuando el Santos enfrentará al Fluminense por la liga brasileña.

El exjugador del FC Barcelona y el PSG no estaba convocado para el partido de este domingo frente al Bahía, también por el Campeonato Brasileño, pues debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

La gran duda que plantea su nueva lesión es si el jugador, de 33 años, y que ha sufrido serios problemas físicos desde 2023, estará en la lista que Ancelotti divulgará este lunes para los partidos de Brasil frente a Chile y Bolivia.

El primero de esos encuentros se disputará el 4 de septiembre en Río de Janeiro y el segundo, en la última jornada de la eliminatoria suramericana para el Mundial 2026, será en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.

Neymar llorando - Foto: Getty Images

El entrenador italiano asumió la selección brasileña a mediados de este año, tras su salida del Real Madrid, y este lunes convocará a los jugadores que disputarán esos dos partidos, entre los que se esperaba a Neymar, quien por recurrentes problemas físicos no juega con el equipo nacional desde octubre de 2023.

En las últimas semanas, el jugador había insinuado que estaba recuperando algo de su fútbol, pero aún así no pudo evitar la bochornosa goleada por 0-6 que el Santos sufrió frente al Vasco da Gama en la última jornada del Campeonato Brasileño, que mantuvo al equipo al filo de la zona de descenso.

Brasil ya está clasificado para el Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo lugar en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que está en puesto de la repesca.