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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba se reportó con Krasnodar en la Liga de Rusia: vea acá su gol al Krylia Sovétov

Jhon Córdoba se reportó con Krasnodar en la Liga de Rusia: vea acá su gol al Krylia Sovétov

El delantero colombiano anotó de un certero cabezazo en el empate a dos goles de Krasnodar en su visita a Krylia Sovétov por la Premier League de Rusia. ¡Vea acá el tanto de Jhon Córdoba!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Jhon Córdoba, delantero colombiano, anotó el gol de Krasnodar.
Jhon Córdoba, delantero colombiano, anotó el gol de Krasnodar.
Getty Images

Jhon Córdoba dijo presente en el marcador este sábado con Krasnodar, equipo que visitó el campo de juego de Krylia Sovétov Samara, en cumplimiento de una nueva jornada de la Premier League de Rusia.

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El delantero chocoano abrió el marcador para su equipo y en el juego cuando sólo iban tres minutos de iniciado. Luego de un cobro de esquina, y una serie de rebotes, Córdoba aprovechó un centro al área de un compañero para de un certero cabezazo definió para el 0-1 en el tablero.

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Finalmente, el compromiso quedó igualado a dos tantos en el Samara Arena.

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Vea acá el gol de Jhon Códoba HOY con Krasnodar en el fútbol de Rusia:

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