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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Simón García dio el salto al fútbol europeo, tras brillar en Nacional; ya fue oficializado

Simón García dio el salto al fútbol europeo, tras brillar en Nacional; ya fue oficializado

El colombiano, quien ya arribó a tierras europeas para sellar su traspaso a su nuevo club; fue anunciado este viernes y estaría todo listo para iniciar entrenamientos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Simón García, defensa central de Atlético Nacional, en el partido contra América de Cali, por Copa BetPlay 2025
Simón García, defensa central de Atlético Nacional, en el partido contra América de Cali, por Copa BetPlay 2025
Twitter de Atlético Nacional

Hace un par de minutos, Rio Ave anunció a Simón García como su nuevo fichaje de cara a lo que será esta temporada, pensando en todos los retos deportivos que se avecinan para el club portugués.

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Y es que, luego de 'brillar' con Atlético Nacional durante los últimos meses, el joven futbolista colombiano llamó la atención en el 'viejo continente', en donde ya aterrizó y ahora espera poder iniciar su etapa con el cuadro luso.

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"El fichaje por el Vila do Conde supone un momento clave en la carrera de Simón García, ya que vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo jugando en Portugal. El jugador ya se ha incorporado a la plantilla del club vil do Conde y está listo para comenzar a entrenar", fue la información que se conoció desde Portugal, en donde el medio 'ABOLA' dio importantes detalles sobre el 'cafetero', quien ya estaría a disposición del cuerpo técnico para empezar la puesta a punto con el equipo.

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Cabe destacar, que Simón, hasta ahora, ha hecho toda su carrera en el conjunto 'verdolaga'; mismo en el que se formó en las fuerzas básicas hasta llegar al equipo profesional, donde también supo brillar de gran manera, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas de un plantel, que va a empezar a extrañarlo.

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¿Quién es Simón García, nuevo fichaje de Rio Ave?

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Nacido el 11 de enero de 2005 y con 21 años de edad, el defensor de 1,90 metros de estatura cerró su etapa en Atlético Nacional, club donde completó su formación juvenil e hizo su debut profesional. Tras consolidarse en el primer equipo del conjunto antioqueño y registrar convocatorias a la Selección Colombia Sub-20, su ficha alcanza un valor de mercado estipulado en 1'200.000 millones de euros, según Transfermarkt.

En materia estadística, el registro total de García con la camiseta de Atlético Nacional detalla más de 50 partidos disputados en el rentado local, entre las temporadas 2024, 2025 y 2026.

Durante la campaña de 2026, el defensor acumuló 19 presencias en la Liga BetPlay con un saldo de dos goles marcados frente a Internacional de Bogotá. A nivel de rendimiento defensivo e intervenciones individuales, la plataforma Sofascore le otorgó una calificación promedio de 6,90 en lo que va del año, superando sus propias marcas de 6,6 y 6,7, registrados en sus dos años previos.

A sus 21 años, García inicia su primera experiencia internacional en el balompié europeo, al sumarse a la plantilla del Rio Ave Futebol Clube.

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