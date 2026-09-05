Polonia y Argentina fueron los equipos encargados de darle el puntapié inicial al Mundial Femenino Sub-20, que se lleva a cabo en tierras polacas. Fue el combinado anfitrión el que logró abrir en el marcador antes de la primera media hora de juego.

La encargada de poner a celebrar al combinado europeo fue Oliwia Zwiazek, quien aprovechó un rebote de la golera 'albiceleste' para decretar el 1-0 en el marcador.

Recordemos que este duelo es por la primera jornada del grupo A del certamen de la FIFA.

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Vea el gol de Oliwia Zwiazek en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20: