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Gol Caracol  / Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026

Tras un cobro de tiro de esquina, Anikka Paz intentó rechazar el balón, pero terminó embocando en propia portería. El 2-0 para Polonia sobre Argentina se subió al marcador

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-17.
Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-17.
Foto: Getty Imágenes

La Selección de Polonia supo aprovechar la pelota quieta frente a Argentina, y por esa vía, fue que llegó el segundo gol del encuentro, en el partido que le dio apertura al Mundial Femenino Sub-20 2026.

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Tras un cobro de esquina, y una aplicación táctica al estilo 'trencito', las polacas confundieron a las 'albicelestes', quienes en un intento por rechazar el balón, terminaron embocando la esférica en propia portería. Annika Paz fue la desafortunada.

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Vea el gol de Maja Zielinska en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026

El 2-0 se subió al marcador para Polonia, al minuto 30, en partido de la primera jornada del grupo A de la cita orbital juvenil femenina.

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Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026:

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