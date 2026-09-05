Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026:

La Selección de Polonia supo aprovechar la pelota quieta frente a Argentina, y por esa vía, fue que llegó el segundo gol del encuentro, en el partido que le dio apertura al Mundial Femenino Sub-20 2026.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Tras un cobro de esquina, y una aplicación táctica al estilo 'trencito', las polacas confundieron a las 'albicelestes', quienes en un intento por rechazar el balón, terminaron embocando la esférica en propia portería. Annika Paz fue la desafortunada.
El 2-0 se subió al marcador para Polonia, al minuto 30, en partido de la primera jornada del grupo A de la cita orbital juvenil femenina.
Publicidad