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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez tuvo un partido de contrastes en Galatasaray; la jugada de gol que le anularon

Dávinson Sánchez tuvo un partido de contrastes en Galatasaray; la jugada de gol que le anularon

El colombiano estuvo en el triunfo 2-3 del Galatasaray sobre Istanbul BB este viernes, en un partido donde marcó autogol y por poco se redime, pero terminó siendo invalidada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Dávinson Sánchez en acción de juego en İstanbul BB vs. Galatasaray por la Superliga de Turquía.
Dávinson Sánchez en acción de juego en İstanbul BB vs. Galatasaray por la Superliga de Turquía.
Foto: AFP

Dávinson Sánchez tuvo un partido de contrastes este viernes con el Galatasaray en la Superliga de Turquía. Los 'amarillo y rojo' visitaron el campo de juego del İstanbul BB, en cumplimiento de la cuarta jornada, en un partido donde el defensor colombiano marcó en propia puerta, y casi revirtió su error anotando otro más para su club, pero se quedó con las ganas de la celebración. La acción en cuestión fue invalidada.

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El reloj marcaba el minuto 82 cuando el zaguero de la Selección Colombia infló las redes rivales con un certero cabezazo, tras un cobro de pelota quieta del Galatasaray. Sánchez festejó eufórico su anotación, que significaba además de irse arriba en el tablero parcialmente 2-3, ese resarcimiento luego de haber anotado en propia portería unos instantes antes. Incluso, las cámaras de la transmisión del compromiso enfocaron en las tribunas a su esposa y uno de sus hijos celebrando el gol. No obstante, tiempo después la jugada no se convalidó por fuera de lugar.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: AFP

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Además, el exAtlético Nacional y Ajax fue criticado por otra jugada en la que se tiró al suelo pidiendo una posible falta; esta acción fue catalogada de "vergüenza".

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Acá el VIDEO del gol anulado a Dávinson Sánchez:

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