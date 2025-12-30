Jhon Durán, alerta en Turquía por decisión de Fenerbahce que lo impactaría; ¿competencia o ayuda?

Jhon Durán termina su préstamo con Fenerbahce a mitad de año del 2026, y aunque se menciona que el equipo turco quiere tenerlo, en el club también van trabajando en opciones ofensivas con prontitud, porque otros compañeros del colombiano en ataque podrían salir en las próximas semanas, por lo que otro goleador arribaría a las huestes de los 'canarios amarillos'.

¿Competencia o apoyo? Esa es la pregunta en medio de los rumores de transferencias que hay alrededor del equipo de Estambul, que tiene la mirada puesta en varios importantes jugadores para seguirle dando un salto de calidad a su nómina.



Fenerbahce busca fichar más delanteros

En el diario 'Sporx' informan este martes que el técnico Domenico Tedesco piensa que "la calidad es más importante que la cantidad, pero solicitó un centrocampista y un delantero que pudieran jugar inmediatamente en el once inicial, siempre que se ajustara al presupuesto del club", pero no sería solamente para más competencia para el colombiano Jhon Durán, sino que explican que sería, inicialmente, porque el equipo "ha dejado de lado a Cenk Tosun y ha incluido a En-Nesyri en la lista de transferibles, por lo que fichar a un delantero durante la ventana de transferencias de invierno es una necesidad".

Con eso, además de en unos meses intentar quedarse con el goleador antioqueño, que está en préstamo desde el Al Nassr, de Arabia Saudita, buscarán que tenga otro jugador de élite a su lado o compitiendo por ese lugar. Los nombres ya aparecieron y hay charlas desde ya para buscar contratarlos.

"Tras llegar a un acuerdo de principio con Alexander Sorloth, el Fenerbahçe continúa las negociaciones con jugadores alternativos ya que todavía no ha conseguido convencer al Atlético de Madrid", detallaron de entrada sobre el jugador noruego, quien es una opción latente para reforzarse. Pero no es la única, otro de los que tienen posibilidades y es un reconocido es "Christoph Nkunku, exalumno de Domenico Tedesco en Leipzig, quien sería el principal objetivo".



Jhon Durán Fenerbahce - Foto: Getty Images

Actualmente el francés (28 años), milita en el AC Milán de Italia, pero no ha logrado consolidarse luego de su paso también por el Chelsea, algo que lo tendría evaluando buscar minutos y protagonismo, que en Turquía le garantizarían.

"El Fenerbahçe también ha iniciado negociaciones oficiales con el Milán para el traspaso de Nkunku. Sin embargo, el precio de 37 millones de euros que pide el Milan por Nkunku, quien también ha sido vinculado con el Galatasaray, es el mayor obstáculo para el traspaso. El Milan fichó a Nkunku procedente del Chelsea el verano pasado por 37 millones de euros. El club italiano espera una cifra similar", explicaron sobre esta compleja negociación en los recientes días.