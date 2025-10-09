Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán mandó vainazo a sus detractores, se jactó de su figura y dejó punzante mensaje

Jhon Durán mandó vainazo a sus detractores, se jactó de su figura y dejó punzante mensaje

El delantero colombiano, muy fiel a su estilo, apareció en las últimas horas con un recado en sus redes sociales. ¡Hasta dejó algunas fotografías de que está muy bien!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán en una de las sesiones de entrenamiento del Fenerbahçe.
Jhon Durán en una de las sesiones de entrenamiento del Fenerbahçe.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad