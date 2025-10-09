Jhon Durán mandó vainazo a sus detractores, se jactó de su figura y dejó punzante mensaje

Jhon Durán es tema de conversación diaria en la prensa deportiva de Turquía y todo por el tema de su lesión que lo tiene alejado de los terrenos de juego hace ya algunas semanas. En los medios de la nación otomana no paran de cuestionarse sobre el hermetismo que empleó el Fenerbahçe, porque dio pocas señales sobre el estado de salud del artillero colombiano.

Y precisamente todos esos rumores de cómo evoluciona el exjugador del Aston Villa llegan hasta territorio colombiano, pero en las últimas horas, el propio Jhon Jáder, muy fiel a su estilo, se encargó de revelar que está muy bien y hasta le envió indirectamente un 'vainazo' a sus detractores.

Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto: AFP

En ese orden de ideas, Durán apareció en sus redes sociales con un carrete fotográfico y un mensaje que dejó en evidencia que está enfocado en él, en su recuperación y retornar pronto a los canchas con los 'canarios amarillos'.



En las instantáneas, el delantero de 21 años reportó cómo han sido estos últimos días entre viajes para tratar su dolencia física, sesiones en el gimnasio y otras actividades, demostrando que su figura está muy bien; se 'jactó de sus abdominales bien definidos y marcados.

"Nada tiene que tener sentido para los demás, sólo tiene que hacerte sentir bien... ", fueron las palabras con las que el atacante formado en Envigado completó su posteo en su perfil personal de Instagram.

Hay que indicar que Durán ya volvió a los entrenamientos individuales con Fenerbahçe el miércoles anterior, ejecutando rutinas en el gimnasio y siendo mirado de cerca por el entrenador del club amarillo de la ciudad de Estambul, Domenico Tedesco.

Recordemos que el artillero de nuestro país se lesionó en el compromiso de vuelta de los 'play-offs' de la Champions League contra Benfica, en Portugal, y que se disputó el 27 de septiembre.



¿En qué equipos ha jugado Jhon Durán?

El colombiano ha jugado en seis clubes a lo largo de su corta pero prometedora carrera. En Aston Villa, de la Premier League, ha disputado 78 partidos, marcando 20 goles y dando 1 asistencia, además de recibir 14 tarjetas amarillas. Con Envigado FC, el equipo en el que debutó profesionalmente, jugó 47 encuentros, anotó 9 goles, dio 4 asistencias y vio 20 amarillas y 1 roja. En el Chicago Fire FC de la MLS registró 28 partidos, 8 goles, 6 asistencias y 6 amarillas. También pasó por Al-Nassr FC (18 PJ, 12 G) y Fenerbahce (6 PJ, 1 G, 1 A), además de un breve paso por Chicago Fire II, donde jugó 2 partidos. En total, acumula 179 partidos, 50 goles, 12 asistencias, 47 amarillas y 2 rojas.