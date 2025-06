Jhon Durán recibió un consejo y 'tirón de orejas' de Hugo Rodallega por sus actitudes

Jhon Durán, con tan solo 21 años, se ha ganado su lugar en Selección Colombia. Eso sí, el camino no fue fácil. Todo empezó en Envigado, donde brilló con goles y altos rendimientos. Fue así como dio el salto al exterior, fichando por Chicago Fire, de la MLS. Allí, estuvo poco más de un año, ya que llamó la atención de Aston Villa, quien no dudó en contratarlo a comienzos del 2023.

Sus excelentes presentaciones llevaron a que se convirtiera en el fichaje más caro en la historia de un futbolista colombiano. Al Nassr pagó 77 millones de euros por el delantero antioqueño, en el 2025, firmando un millonario contrato hasta 2030. Sin embargo, eso ha contrastado con algunas actitudes que no han gustado ni pasado desapercibidas, generando una que otra polémica.

Por eso, un experimentado como Hugo Rodallega, quien jugó en Quindío, Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisar Belediyespor, Trabzonspor, Denizlispor, Bahía y, en la actualidad, defiende los colores de Independiente Santa Fe, con el que está en la final de la Liga BetPlay I-2025, se pronunció. En entrevista con el programa 'ESPN F90, aconsejó al atacante, Jhon Durán.

"Sabemos que le ha costado un poco la parte personal por circunstancias que se han presentado en su vida. No tengo conocimiento de esa parte personal, no sé cómo se crio, cómo está rodeado, no sé quién lo está asesorando, nada de eso. Es complejo saber ese punto. Pero si yo lo tuviera enfrente, le diría que disfrute y que aproveche la oportunidad que se le está brindando", afirmó.

Jhon Jáder Durán sigue sin tener certezas sobre su futuro. Foto: AL Nassr.

Publicidad

Sin embargo, no fue lo único y continuó con su tono reflexivo, con el fin de ser una guía para el joven delantero. Recordemos que 'Hugol' también sabe lo que es vestir la camiseta de la 'tricolor'. "Jhon Durán puede llegar a ser un gigante no solo del país, sino también a nivel internacional. Debe tener conciencia de que es un jugador muy joven en este momento y que le que queda mucho", añadió.

"Futbolísticamente, no ha conseguido los números que lo puedan llegar a elevar al nivel que él espera estar, así que debe seguir trabajando. Que se concientice, trabaje, se dedique a jugar fútbol, a hacer sus goles, a seguir triunfando, todo. Y eso es lo que le va a dar un nivel de vida y un reconocimiento que lo puede poner entre los mejores del mundo, que es lo que querrá", sentenció.