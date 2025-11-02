Jhon Durán y la cómica situación con compañero de Fenerbahçe; las risas no faltaron

El derbi Beşiktaş vs. Fenerbahçe tuvo un actor principal dentro y fuera del campo de juego: Jhon Durán. El delantero colombiano marcó el gol con que los 'canarios amarillos' ganaron 2-3 a las 'águilas negras' en el Vodafone Park.

El '10' recibió toda clase de palabras positivas por su actuación, pero tras el derbi, también protagonizó una acción bastante cómica y que inmediatamente se hizo viral; ¿qué pasó?

Jhon Durán fue gran figura con Fenerbahçe en el clásico contra Besiktas. AFP

Así fue como mientras Durán caminaba por la zona mixta del mítico escenario deportivo turco, se detuvo un momento para interferir, de forma cómica, a la entrevista que concedía su compañero İsmail Yüksek, autor del primer tanto de su escuadra en la noche de este domingo en tierras otomanas.

La particular situación quedó captada por las cámaras de televisión, ante las risas de los presentes. Hasta el propio Yüksek no pudo evitarlo, ya que Durán se acercó con sigilo e hizo un gesto de afirmación con la cabeza, como indicando que todo lo que decía su colega en Fenerbahçe era verdad.

Después, el exAston Villa continuó su camino, dejando una ola de risas en el ambiente.



Acá la particular situación de Jhon Durán tras el Beşiktaş vs. Fenerbahçe:

Jhon Duran, İsmail Yüksek’in röportajını sabote ediyor 😅 pic.twitter.com/Fw4pRm7RjG — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) November 2, 2025

Jhon Duran, İsmail Yüksek’in söylediklerini onaylıyor…pic.twitter.com/xXem2PS4lV — Asist Analiz (@asistanaliz) November 2, 2025

¿Cómo va el Fenerbahçe en la Liga de Turquía?

El triunfo sobre el Beşiktaş le permitió a los 'canarios amarillos' llegar a los 25 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla general que es liderada por Galatasaray.